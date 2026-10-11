Секретные коды смартфонов: скрытые способы проверки экрана, батареи и системы

Хотя современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, многие полезные функции внутри них не отображаются в обычном меню настроек. Особенно когда вы покупаете подержанный телефон, на помощь приходят специальные инженерные коды для определения состояния его экрана, сенсора, камеры или батареи.

Введя эти скрытые УССД-коды в окно вызова (набора номера) телефона, можно запустить скрытые возможности и диагностическое меню устройства.

Коды диагностики и тестирования для лучших Андроид-смартфонов

Различные производители внедрили индивидуальные комбинации проверки для своих устройств:

Samsung: *#0*# — Меню полного тестирования качества экрана, работы сенсора, камеры, динамиков и системы вибрации;

Xiaomi и Poco: *#*#6484#*#* — Меню КИТ для проверки всех основных деталей и датчиков смартфона;

Redmi: *#*#64663#*#* — Комплексная диагностика компонентов устройства на аппаратном уровне;

Realme и Oppo: *#899# — Инженерное и общее тестовое меню; кроме того, у Oppo код *#808# служит для проверки экрана, сенсора, ЖК-дисплея и камеры;

Huawei и OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) и *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Системные настройки, инженерное меню и код проверки;

Vivo и iQOO: *#*#225#*#* — Просмотр данных календаря и синхронизации;

Моторола, Lenovo и ASUS: *#*#4636#*#* — Подробная техническая информация о состоянии телефона, сотовой сети, Wi-Fi и батареи;

Инфиникс: *#07# — Получение сведений о сертификатах и уровне радиоизлучения (САР);

Tecno и Honor: *#85# (Tecno) и *#*#2345#*#* (Honor) — Функции проверки в зависимости от модели;

Sony: *#*#7378423#*#* — Раздел обслуживания и диагностики;

ХТК, Алкател и Лава: *#*#3424#*#* (диагностика ХТК), *#2886# (тестовое меню Алкател), *#1234# (информация о программном обеспечении Лава).

Специальные комбинации для пользователей iPhone

На устройствах Apple также имеются полезные команды, позволяющие контролировать состояние сети и связи:

Узнать ИМЭИ: *#06# — Выводит уникальный международный идентификационный номер устройства (ИМЭИ) (этот код работает на всех телефонах);

Фиелд Тест Моде: *3001#12345#* — Отображает углубленные технические показатели о мощности сигнала мобильной связи и зоне покрытия сети;

Проверка переадресации вызовов: *#67# — Проверка того, на какой номер переадресуются вызовы, если линия занята;

Узнать переадресацию всех служб: *#21# — Определение перенаправления звонков и сообщений на другой номер;

Статус показа/скрытия номера: *#31# — Проверка настроек скрытия номера при исходящих вызовах.

Важное примечание для пользователей

При использовании данных кодов следует помнить о нескольких нюансах: