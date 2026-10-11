Секретные коды смартфонов: скрытые способы проверки экрана, батареи и системы
Хотя современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, многие полезные функции внутри них не отображаются в обычном меню настроек. Особенно когда вы покупаете подержанный телефон, на помощь приходят специальные инженерные коды для определения состояния его экрана, сенсора, камеры или батареи.
Введя эти скрытые УССД-коды в окно вызова (набора номера) телефона, можно запустить скрытые возможности и диагностическое меню устройства.
Коды диагностики и тестирования для лучших Андроид-смартфонов
Различные производители внедрили индивидуальные комбинации проверки для своих устройств:
Samsung:
*#0*#— Меню полного тестирования качества экрана, работы сенсора, камеры, динамиков и системы вибрации;
Xiaomi и Poco:
*#*#6484#*#*— Меню КИТ для проверки всех основных деталей и датчиков смартфона;
Redmi:
*#*#64663#*#*— Комплексная диагностика компонентов устройства на аппаратном уровне;
Realme и Oppo:
*#899#— Инженерное и общее тестовое меню; кроме того, у Oppo код
*#808#служит для проверки экрана, сенсора, ЖК-дисплея и камеры;
Huawei и OnePlus:
*#*#2846579#*#*(Huawei) и
*#*#2346579#*#*(OnePlus) — Системные настройки, инженерное меню и код проверки;
Vivo и iQOO:
*#*#225#*#*— Просмотр данных календаря и синхронизации;
Моторола, Lenovo и ASUS:
*#*#4636#*#*— Подробная техническая информация о состоянии телефона, сотовой сети, Wi-Fi и батареи;
Инфиникс:
*#07#— Получение сведений о сертификатах и уровне радиоизлучения (САР);
Tecno и Honor:
*#85#(Tecno) и
*#*#2345#*#*(Honor) — Функции проверки в зависимости от модели;
Sony:
*#*#7378423#*#*— Раздел обслуживания и диагностики;
ХТК, Алкател и Лава:
*#*#3424#*#*(диагностика ХТК),
*#2886#(тестовое меню Алкател),
*#1234#(информация о программном обеспечении Лава).
Специальные комбинации для пользователей iPhone
На устройствах Apple также имеются полезные команды, позволяющие контролировать состояние сети и связи:
Узнать ИМЭИ:
*#06#— Выводит уникальный международный идентификационный номер устройства (ИМЭИ) (этот код работает на всех телефонах);
Фиелд Тест Моде:
*3001#12345#*— Отображает углубленные технические показатели о мощности сигнала мобильной связи и зоне покрытия сети;
Проверка переадресации вызовов:
*#67#— Проверка того, на какой номер переадресуются вызовы, если линия занята;
Узнать переадресацию всех служб:
*#21#— Определение перенаправления звонков и сообщений на другой номер;
Статус показа/скрытия номера:
*#31#— Проверка настроек скрытия номера при исходящих вызовах.
Важное примечание для пользователей
При использовании данных кодов следует помнить о нескольких нюансах:
Зависимость от модели: Данные комбинации могут изменяться или не работать на некоторых моделях в зависимости от региона производства телефона, версии операционной системы (Android/iOS) и типа процессора;
Меры предосторожности: При входе в инженерные и тестовые меню не рекомендуется изменять настройки без их понимания, так как это может привести к сбоям в работе устройства.
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