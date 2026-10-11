Секретные коды смартфонов: скрытые способы проверки экрана, батареи и системы

·135·Технологии
Секретные коды смартфонов: скрытые способы проверки экрана, батареи и системы

Хотя современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, многие полезные функции внутри них не отображаются в обычном меню настроек. Особенно когда вы покупаете подержанный телефон, на помощь приходят специальные инженерные коды для определения состояния его экрана, сенсора, камеры или батареи.

Введя эти скрытые УССД-коды в окно вызова (набора номера) телефона, можно запустить скрытые возможности и диагностическое меню устройства.

Коды диагностики и тестирования для лучших Андроид-смартфонов

Различные производители внедрили индивидуальные комбинации проверки для своих устройств:

  • Samsung: *#0*# — Меню полного тестирования качества экрана, работы сенсора, камеры, динамиков и системы вибрации;

  • Xiaomi и Poco: *#*#6484#*#* — Меню КИТ для проверки всех основных деталей и датчиков смартфона;

  • Redmi: *#*#64663#*#* — Комплексная диагностика компонентов устройства на аппаратном уровне;

  • Realme и Oppo: *#899# — Инженерное и общее тестовое меню; кроме того, у Oppo код *#808# служит для проверки экрана, сенсора, ЖК-дисплея и камеры;

  • Huawei и OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) и *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Системные настройки, инженерное меню и код проверки;

  • Vivo и iQOO: *#*#225#*#* — Просмотр данных календаря и синхронизации;

  • Моторола, Lenovo и ASUS: *#*#4636#*#* — Подробная техническая информация о состоянии телефона, сотовой сети, Wi-Fi и батареи;

  • Инфиникс: *#07# — Получение сведений о сертификатах и уровне радиоизлучения (САР);

  • Tecno и Honor: *#85# (Tecno) и *#*#2345#*#* (Honor) — Функции проверки в зависимости от модели;

  • Sony: *#*#7378423#*#* — Раздел обслуживания и диагностики;

  • ХТК, Алкател и Лава: *#*#3424#*#* (диагностика ХТК), *#2886# (тестовое меню Алкател), *#1234# (информация о программном обеспечении Лава).

Специальные комбинации для пользователей iPhone

На устройствах Apple также имеются полезные команды, позволяющие контролировать состояние сети и связи:

  • Узнать ИМЭИ: *#06# — Выводит уникальный международный идентификационный номер устройства (ИМЭИ) (этот код работает на всех телефонах);

  • Фиелд Тест Моде: *3001#12345#* — Отображает углубленные технические показатели о мощности сигнала мобильной связи и зоне покрытия сети;

  • Проверка переадресации вызовов: *#67# — Проверка того, на какой номер переадресуются вызовы, если линия занята;

  • Узнать переадресацию всех служб: *#21# — Определение перенаправления звонков и сообщений на другой номер;

  • Статус показа/скрытия номера: *#31# — Проверка настроек скрытия номера при исходящих вызовах.

Важное примечание для пользователей

При использовании данных кодов следует помнить о нескольких нюансах:

  • Зависимость от модели: Данные комбинации могут изменяться или не работать на некоторых моделях в зависимости от региона производства телефона, версии операционной системы (Android/iOS) и типа процессора;

  • Меры предосторожности: При входе в инженерные и тестовые меню не рекомендуется изменять настройки без их понимания, так как это может привести к сбоям в работе устройства.

USSD-кодыДиагностика смартфоновТестовые коды AndroidСкрытые функции iPhone
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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