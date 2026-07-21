Meta запустила функцию родительского контроля в социальной сети Threads

Корпорация Meta начала внедрение инструментов родительского контроля в своей быстрорастущей социальной сети Threads. Это нововведение является важным шагом, направленным на обеспечение цифровой безопасности подростков и предотвращение их зависимости от экранов. Теперь родители смогут отслеживать время, которое их дети проводят на платформе, и устанавливать соответствующие ограничения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новые функции управляются через Фамилй Кентер — единый центр контроля для всех приложений Meta. По данным издания TechCrunch, родители могут анализировать ежедневную и еженедельную активность подростков в Threads, а также устанавливать строгие лимиты времени использования приложения. Если подросток использует Threads одновременно на смартфоне и ноутбуке, установленный лимит времени суммируется для всех устройств.

Цифровая гигиена и меры безопасности

В набор новых инструментов также включен специальный «ночной режим». Согласно ему, родители могут полностью блокировать доступ к приложению в ночное время. Стоит отметить, что на платформе Threads для пользователей в возрасте от 10 до 17 лет функции отключения уведомлений и автоматических ответов с 22:00 до 07:00 активированы по умолчанию.

Кроме того, родители могут контролировать настройки конфиденциальности подростков. В частности, появилась возможность ограничивать круг лиц, которые могут отмечать (тегать) ребенка в публикациях. По словам представителей Meta, подростки младше 16 лет не могут смягчить автоматически установленные настройки безопасности без разрешения родителей.

Эти меры не случайны. В последнее время Meta и другие технологические гиганты находятся под сильным давлением со стороны законодателей и регулирующих органов. В условиях рассмотрения десятков судебных исков, касающихся безопасности детей и негативного влияния социальных сетей на психику молодого поколения, внедрение контроля на платформе с 500 миллионами пользователей, такой как Threads, стало необходимостью.

Планы по глобальному внедрению

В настоящее время новые инструменты контроля доступны пользователям в США и будут полностью запущены со следующей недели. По словам представителей компании, функции родительского контроля в Threads планируется предоставить пользователям по всему миру, включая Узбекистан, до конца текущего года.

Напомним, что сеть Threads была запущена в июле 2023 года и за короткое время стала главным конкурентом платформы Twitter (ныне Кс). Среди пользователей в Узбекистане эта сеть также набирает популярность благодаря своей простоте и интеграции с Instagram, поэтому данные обновления безопасности актуальны и для местных пользователей.