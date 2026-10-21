Китайский инженер создал летающий скейтборд с помощью искусственного интеллекта (видео)

·45·Технологии
Китайский инженер создал летающий скейтборд с помощью искусственного интеллекта (видео)

Китайский независимый изобретатель Сун Синьюй, вдохновленный летающим аппаратом Зеленого Гоблина из фильма «Человек-паук», создал скейтборд, способный поднимать человека в воздух. При разработке устройства он также использовал искусственный интеллект. Об этом сообщили ряд зарубежных изданий.

Сначала изобретатель испытал устройство с пятью установленными реактивными двигателями. Однако при одновременном запуске двигателей аппарат загорелся. После анализа причин неисправности с помощью искусственного интеллекта было решено отказаться от реактивных двигателей и использовать электродвигатели.

На новую версию установили 10 электрических движителей. Сила тяги каждого из них превышает 30 килограммов, а общая подъемная сила превосходит вес четырех взрослых людей.

Одной из главных проблем при управлении аппаратом было удержание равновесия. Для этого изобретатель создал вспомогательную систему на базе искусственного интеллекта, использующую два смартфона. Во время полета система через наушники дает голосовые подсказки, указывая, как менять положение тела и центр тяжести.

Сообщается, что на создание аппарата у изобретателя ушло около двух месяцев, а на обучение управлению — более десяти дней. Тем не менее, из-за открытых пропеллеров и риска потери равновесия полеты на этом устройстве требуют серьезной осторожности.

Сун СиньюйЗеленый Гоблинскейтбордискусственный интеллект
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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