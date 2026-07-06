Toyota начинает производство летающих такси: японский гигант покоряет небо

Toyota, один из крупнейших автопроизводителей в мире, открывает новую главу в транспортной индустрии. Японский промышленный гигант объявил о расширении сотрудничества с американским стартапом Джобй Авиатион, готовясь к серийному производству электрических летающих такси (еВТОЛ) с возможностью вертикального взлета и посадки. Это партнерство подразумевает не просто инвестиции, а стремление сделать транспорт будущего массовым продуктом с помощью конвейерного метода. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В этом проекте Toyota опирается на свой десятилетний опыт, взяв на себя задачи по оптимизации процесса сборки летательных аппаратов, усилению контроля качества и, что самое важное, снижению себестоимости производства. Согласно данным иксбт.ком, компания планирует применить свою знаменитую систему «бережливого производства» в авиационной сфере, чтобы превратить летающие такси в массовый продукт, подобный обычным автомобилям.

Междугороднее воздушное сообщение: Новый этап

Аппарат, разрабатываемый Джобй Авиатион, работает полностью на электричестве и предназначен для избавления от городских пробок. Компания планирует не только запустить собственный сервис воздушного такси, но и поставлять эту технологию другим операторам по всему миру. Сотрудничество с Toyota играет решающую роль в реализации этих планов.

Стоит отметить, что связи между Toyota и Джобй длятся уже почти десять лет. За это время японские инженеры помогали советами в организации производственных линий. Теперь партнерство переходит на стадию коммерческого производства, что свидетельствует о том, что в ближайшие годы мы сможем увидеть летающие такси в небе.

Акио Тойода: Мобильность не ограничивается дорогами

Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода, говоря о будущем мобильности, неоднократно подчеркивал, что люди должны иметь возможность передвигаться быстро и безопасно не только по земле, но и по воздуху. По его мнению, Toyota должна стать не просто автопроизводителем, а глобальной компанией, обеспечивающей любые виды мобильности.

Хотя точные сроки серийного производства пока не разглашаются, обе стороны заявили о намерении углублять сотрудничество. Если проект завершится успешно, Toyota станет не только инвестором, но и крупнейшим промышленным партнером на рынке летающих такси. Это может создать основу для появления экологически чистого и быстрого воздушного транспорта в будущем и на развивающихся рынках.

Ожидается, что популяризация этой технологии полностью изменит городскую инфраструктуру. Электродвигатели снизят уровень шума, а вертикальная посадка уменьшит потребность в строительстве специальных аэродромов. Сотрудничество Toyota и Джобй Авиатион направлено именно на ускорение этой технологической революции.