Мастер кунг-фу среди роботов помял автомобиль (видео)

·68·Технологии
Мастер кунг-фу среди роботов помял автомобиль (видео)

Робот, способный выполнять движения кунг-фу, ударил автомобиль и помял кузов. Повода для беспокойства нет — это не выход робота из-под контроля, а видео, демонстрирующее его возможности. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Китайская компания Unitree Роботикс представила гуманоидного робота под названием Х2-Кс Кунг Фу Легенд Гуардиан, предназначенного для охраны и помощи в чрезвычайных ситуациях.

На опубликованном компанией видео запечатлено, как робот запрыгивает на крышу автомобиля, совершает сальто назад при приземлении на землю, а затем ударами кулака и ноги по двери машины повреждает ее кузов. Робот также выполнил прыжки с высоты, вращения в воздухе и другие сложные акробатические движения.

Возможности Х2-Кс не ограничиваются боевыми приемами. В презентационном видео также показаны такие сцены, как противостояние робота вооруженному нападавшему, помощь в подъеме передней части автомобиля при ДТП для спасения человека, оказавшегося под ним. Однако эти кадры являются частью демонстрационного видео, и самостоятельная работа робота в таких ситуациях пока не подтверждена.

По данным компании, робот может работать до восьми часов в вертикальном положении без подзарядки. Этот показатель не означает время непрерывного выполнения движений кунг-фу.

Цена Х2-Кс и дата поступления в продажу пока не объявлены.

Unitree RoboticsH2-X Kung Fu Legend GuardianРобототехникаГуманоидные роботы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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