Unitree Роботикс: через 2-3 года гуманоидные роботы смогут работать самостоятельно, как люди

Мир робототехники находится на пороге грандиозной технологической революции. По мнению основателя Unitree Роботикс Ван Синьсиня, в ближайшие два-три года в развитии гуманоидных роботов с AI произойдет новая эра — своего рода «момент ChatGPT». Это означает, что роботы смогут самостоятельно передвигаться и выполнять сложные задачи даже в незнакомой среде, как человек. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В последние годы развитие человекоподобных роботов стало очевидным. Процесс, начавшийся с простой ходьбы и танцев, сегодня дошел до сложных движений в стиле кунг-фу и первых шагов в сфере обслуживания. Однако, по данным иксбт.ком, на данный момент эти устройства еще не достигли уровня полной автономности.

Новая эра в робототехнике

«Момент ГПТ», о котором говорит Ван Синьсинь, означает, что робот сможет выполнять основные задачи только по голосовым командам, даже попав в совершенно незнакомые условия, без предварительной специальной подготовки и запрограммированных сценариев. Эта технология выведет роботов из ограниченной среды и откроет путь к свободному передвижению в реальном мире.

Состояние нынешних роботов напоминает эпоху персональных компьютеров (ПК) 30-летней давности. Если тогда компьютеры были интересны только узкому кругу специалистов, то сегодня роботы вышли за рамки развлекательных игрушек и стали инструментом для разработчиков по изучению и совершенствованию алгоритмов AI.

Говоря о будущих сферах применения роботов, глава Unitree Роботикс отметил, что они будут играть важную роль не только в промышленности, но и в повседневной жизни. В частности:

В качестве образовательного инструмента в домах для обучения детей основам инженерии и AI;

Создание особой атмосферы в торговых центрах и на культурных мероприятиях, а также привлечение посетителей;

Выполнение опасных, тяжелых и монотонных работ вместо человека.

В долгосрочной перспективе роботы избавят человечество от тяжелого физического труда, позволяя людям заниматься более творческими и интеллектуальными задачами. Ожидается, что это приведет к коренному перелому на рынке труда и в социальной жизни.

Для справки: Unitree Роботикс — одна из ведущих робототехнических компаний мира, основанная в 2016 году в китайском городе Ханчжоу. Компания завоевала популярность на мировом рынке благодаря своим четвероногим роботам (робо-псам) и гуманоидным моделям, оснащенным передовым AI.