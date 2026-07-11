Революция в медицине: гуманоидный робот Unitree Г1 впервые принял участие в хирургической операции

·33·Технологии
Революция в медицине: гуманоидный робот Unitree Г1 впервые принял участие в хирургической операции

В мире медицины и высоких технологий произошло историческое событие: гуманоидный робот Unitree Г1 впервые успешно выступил в качестве ассистента при проведении сложной хирургической операции на теле человека. Этот эксперимент стал огромным шагом в области робототехники, открывающим возможности для широкого использования человекоподобных роботов в больницах будущего. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (Университй оф Калифорниа Сан Диего) задействовали робота Unitree Г1 в серии операций по удалению желчного пузыря. Это стало первым в мире задокументированным случаем участия гуманоидного робота в реальной медицинской процедуре. Испытания прошли в начале июля в университетской лаборатории Адванкед Роботикс анд Контролс Лаб (АРКЛаб).

Человеческое управление и точность робота

По данным иксбт.ком, Unitree Г1 не выполнял операцию автономно. Устройство полностью управлялось человеком через датчики захвата движений, ножные педали и специальные системы мониторинга. Такая схема позволила хирургу дистанционно передавать свои движения роботу и одновременно координировать обе руки робота. Например, пока одной рукой робот удерживал ткань, другой он выполнял хирургический разрез.

Проект был реализован под руководством профессора Майкл Йип и хирургов Чарлес Голдберг и Притам Суреш. Ученые подчеркнули, что в этих испытаниях робот выступил не как автономная система принятия решений, а как технологическое продолжение рук хирурга. Этот метод расширяет физические возможности врача и способствует повышению точности движений до максимума.

Отличия от традиционных систем и перспективы будущего

В настоящее время в медицине используются специализированные хирургические роботы (например, система Да Винки), однако они требуют особой инфраструктуры и адаптированного оборудования. Преимущество гуманоидных роботов заключается в том, что они приспособлены для работы в среде, предназначенной для людей. В будущем такие роботы смогут работать с обычными медицинскими инструментами в существующих операционных без необходимости переоборудования больниц.

Ожидается, что развитие этой технологии выведет область дистанционной хирургии на новый уровень. Высококвалифицированный специалист сможет проводить сложные операции с помощью робота, находясь за тысячи километров. Однако, по мнению экспертов, до широкого внедрения гуманоидных роботов в операционных пройдет еще несколько лет.

Для популяризации технологии она должна пройти многолетние клинические испытания, получить разрешение от государственных контролирующих органов и полностью доказать свою безопасность. Также потребуется разработка новых стандартов подготовки специалистов для работы с роботами-хирургами и правил медицинского страхования. Тем не менее, эксперимент с участием Unitree Г1 еще раз подтвердил, что будущее медицины неразрывно связано с роботами.

РобототехникаUnitree G1ТиббиётТехнологияЖарроҳлик
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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