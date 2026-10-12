На улицах Китая появились роботы, просящие милостыню

·10·Мир
На улицах Китая появились роботы, просящие милостыню

На улицах нескольких китайских городов появились человекоподобные роботы, просящие милостыню. Перед ними установлены таблички с надписями вроде «Пожалуйста, оплатите мой счет за электроэнергию» и КР-коды для денежных переводов через интернет. Эта необычная картина подняла вопрос о том, может ли в эпоху революции искусственного интеллекта даже попрошайничество на улице стать уделом роботов.

В последнее время много говорят о том, что программы и роботы на базе искусственного интеллекта могут занять рабочие места людей. Однако кто мог подумать, что эти технологии способны заменить даже людей, просящих милостыню на улице?

По сообщениям ряда СМИ, гуманоидные роботы в последнее время начали заниматься и сбором подаяний. Это показывает, что они проникают даже в ту сферу, которую люди занимали издавна.

Роботы появились на улицах Пекина, Чэнду и Фучжоу

Базирующийся в Гонконге новостной сайт ХК01 недавно сообщил, что в нескольких городах Китая были замечены человекоподобные роботы, просящие милостыню. В частности, такие роботы были зафиксированы на улицах Пекина, Чэнду и Фучжоу.

Появление роботов сразу в нескольких городах означает, что это явление вряд ли является случайным или единичным случаем, а может быть предвестником новой тенденции.

Лица, разместившие их на улице, уделили особое внимание состоянию и внешнему виду роботов. Некоторые роботы сидели на коленях с опущенной головой, в то время как другие были замечены стоящими на четвереньках перед своими «человеческими хозяевами».

Рядом с ними были размещены различные надписи, привлекающие внимание людей. Например, помощь запрашивалась с помощью таких фраз, как «У меня нет денег на зарядку телефона» и «Пожалуйста, оплатите мой счет за электроэнергию». Также были вывезены КР-коды, позволяющие переводить деньги онлайн.

Фотографии роботов вызвали шумиху в интернете

Kumushrang robot piyodalar yo‘lagida tiz cho‘kib, QR kod orqali xayriya so‘ramoqda.

Фотографии роботов, просящих подаяние, быстро распространились по китайскому сегменту интернета на этой неделе и вызвали широкие дискуссии. Пользователи разделились на два противоположных лагеря.

Одна группа людей выразила обеспокоенность тем, что искусственный интеллект проникает практически во все сферы человеческой жизни. По их мнению, в результате развития технологий людям придется конкурировать с роботами даже в тех видах деятельности, которые раньше считались исключительно человеческими.

Другие скептически отнеслись к подлинности этой тенденции. Они задались вопросом, действительно ли роботов вывели на улицу просить милостыню или это просто инсценированная акция, направленная на привлечение внимания людей.

Таким образом, несколько на первый взгляд простых фотографий вызвали жаркие споры о роли искусственного интеллекта в обществе, его возможностях и отношениях с людьми.

Разумно ли использовать дорогих роботов для сбора милостыни?

К числу самых передовых человекоподобных роботов, доступных сегодня на рынке, относятся модели Г1 и Х2 компании Unitree. Однако такие роботы стоят недешево. Поэтому использовать их на улицах с целью попрошайничества выглядит экономически нецелесообразным.

Учитывая затраты на покупку и эксплуатацию робота, извлечь экономическую выгоду из такой деятельности может быть сложно. Но если главная цель этого действия — не сбор денег, а привлечение внимания людей, ситуация приобретает совершенно иной характер.

Некоторые предполагали, что эти необычные пейзажи могут быть частью художественного проекта. По их мнению, подобные инсталляции с использованием роботов могут быть призваны заставить людей задуматься о все более сложных взаимоотношениях между искусственным интеллектом и роботами.

Ведь когда созданная человеком технология сама начинает имитировать присущие людям действия, это порождает множество вопросов не только о техническом прогрессе, но и о будущем общества.

На данный момент истинная цель появившихся на улицах Китая роботов-попрошаек до конца не ясна. Они могут быть частью реального социального эксперимента, арт-проекта или просто перформансом, организованным ради шумихи в сети. Тем не менее, это явление показывает, что споры о роли искусственного интеллекта в жизни человека будут продолжаться еще долго.

Искусственный интеллектЧеловекоподобные роботыКитайUnitree
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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