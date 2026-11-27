В отелях Китая в ночную смену начали работать человекоподобные роботы-прачки (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В отелях Шанхая в Китае человекоподобные роботы, разработанные компанией АКЭ Роботикс, начали самостоятельно выполнять услуги по стирке и доставке белья в ночную смену.
- Эти устройства работают на основе модели искусственного интеллекта Мундо.
- Они выполняют процессы приема заказов, стирки, сушки и возврата вещей в номера без участия человека.
В Китае сделан еще один важный шаг на пути к полной автоматизации гостиничных услуг: в отелях страны начали работать человекоподобные роботы, самостоятельно выполняющие процессы стирки и доставки белья. В частности, роботы с искусственным интеллектом, разработанные компанией АКЭ Роботикс, приступили к обслуживанию в ночную смену в отелях Шанхая.
Как весь процесс осуществляется без участия человека?
Эти колесные человекоподобные роботы, работающие на базе модели искусственного интеллекта Мундо, взяли на себя все этапы: от сбора грязного постельного белья, полотенец и одежды в отеле до их стирки и возврата обратно в номер:
Прием заказа и сбор: Гости заказывают услугу стирки через мобильный телефон. После этого робот подходит к двери номера и забирает корзину с грязными вещами.
Стирка и сушка: Робот направляется в прачечную, самостоятельно запускает оборудование для стирки и сушки, а также контролирует весь процесс.
Возврат чистых вещей: После того как одежда выстирана и высушена, робот доставляет чистые вещи обратно в номер гостя или в указанное место.
Особенности технологии и система самообучения
Характеристики
Технические возможности и преимущества
ИИ-модель Мундо
Создает полную цифровую копию здания отеля, обеспечивая точное перемещение робота внутри помещения
Обучение на ошибках
Если какое-либо действие завершается неудачей, система анализирует изображения с камер и данные датчиков, внося необходимые коррективы в движения
Решение для ночной смены
Адаптирован для непрерывной работы с целью компенсации нехватки рабочей силы в отелях в ночное время
Текущий этап
Находится на завершающей стадии тестирования в отелях Шанхая, специалисты работают над повышением скорости и точности
Как вы думаете, смогут ли в ближайшие годы человекоподобные роботы полностью заменить человеческий труд в сфере гостиничного бизнеса и обслуживания?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за современными технологиями и инновациями в области искусственного интеллекта!
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