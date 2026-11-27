В Китае сделан еще один важный шаг на пути к полной автоматизации гостиничных услуг: в отелях страны начали работать человекоподобные роботы, самостоятельно выполняющие процессы стирки и доставки белья. В частности, роботы с искусственным интеллектом, разработанные компанией АКЭ Роботикс, приступили к обслуживанию в ночную смену в отелях Шанхая.

Как весь процесс осуществляется без участия человека?

Эти колесные человекоподобные роботы, работающие на базе модели искусственного интеллекта Мундо, взяли на себя все этапы: от сбора грязного постельного белья, полотенец и одежды в отеле до их стирки и возврата обратно в номер:

Прием заказа и сбор: Гости заказывают услугу стирки через мобильный телефон. После этого робот подходит к двери номера и забирает корзину с грязными вещами. Стирка и сушка: Робот направляется в прачечную, самостоятельно запускает оборудование для стирки и сушки, а также контролирует весь процесс. Возврат чистых вещей: После того как одежда выстирана и высушена, робот доставляет чистые вещи обратно в номер гостя или в указанное место.

Особенности технологии и система самообучения

Характеристики Технические возможности и преимущества ИИ-модель Мундо Создает полную цифровую копию здания отеля, обеспечивая точное перемещение робота внутри помещения Обучение на ошибках Если какое-либо действие завершается неудачей, система анализирует изображения с камер и данные датчиков, внося необходимые коррективы в движения Решение для ночной смены Адаптирован для непрерывной работы с целью компенсации нехватки рабочей силы в отелях в ночное время Текущий этап Находится на завершающей стадии тестирования в отелях Шанхая, специалисты работают над повышением скорости и точности

Как вы думаете, смогут ли в ближайшие годы человекоподобные роботы полностью заменить человеческий труд в сфере гостиничного бизнеса и обслуживания?

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