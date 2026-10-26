В Китае 20 роботов станцевали вместе со 120 танцорами (видео)

·89·Технологии
В Китае 20 роботов станцевали вместе со 120 танцорами (видео)

В китайском Шанхае 22 сентября 2026 года на церемонии открытия международного конкурса профессионального мастерства ВорлдСкиллс 20 гуманоидных роботов выступили на одной сцене со 120 молодыми танцорами. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Во время выступления роботы синхронно двигались с людьми, исполняя элементы вальса и современного танца. Они двигались на близком расстоянии от своих партнеров по танцу и выполняли даже сложные движения.

Подготовка выступления под названием «Свет будущего» заняла несколько месяцев тренировок. Чтобы согласовать движения роботов с движениями танцоров, использовались технологии захвата движения, датчики и специальные системы управления.

Организаторы отметили, что это совместное выступление роботов и людей призвано продемонстрировать гармонию технологий и человеческого творчества.

WorldSkillsШанхайгуманоидные роботыСвет будущего
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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