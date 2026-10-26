Охотник на дроны станет еще точнее: США внедрят ИИ в системы Вампире нового поколения

Ведущий оборонный гигант США Л3Харрис и известная компания по анализу данных Palantir, тесно сотрудничающая с Пентагоном, начинают работу над внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) для совершенствования военной техники, в частности поставляемых в Украину зенитных ракетных комплексов Вампире.

Этот шаг направлен на более быстрое обнаружение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе боевых действий, автоматизированное сопровождение целей и резкое повышение эффективности военных комплексов нового поколения.

Модели Nvidia и софт от Palantir: Новая технологическая интеграция

В целях обеспечения систем вооружения интеллектуальным управлением будут объединены передовые решения современных технологий:

Модели Nvidia Немотрон: Для разработок планируется использовать открытые модели искусственного интеллекта Немотрон от Nvidia, а также программное обеспечение Palantir;

Независимый контроль: Такой подход позволит компании Л3Харрис сохранить полный контроль над всеми оперативными данными, алгоритмами и вычислительной инфраструктурой, создавая при этом собственные военные ИИ-модели;

Применение в реальных операциях: После полной доработки модели будут применяться непосредственно в ходе военных столкновений и операций для принятия самостоятельных решений и ускорения процесса поражения целей.

Как работают комплексы Вампире и почему они важны в Украине?

Комплексы Вампире (Вехикле-Агностик Модулар Паллетизед ИСР Рокет Экуипмент) отличаются своей мобильностью в обеспечении воздушной безопасности:

Установка на транспорт: Система легко монтируется на базе пикапов и других легких грузовых автомобилей, а для уничтожения дронов использует высокоточные ракеты с лазерным наведением;

Первый контракт на 40 миллионов долларов: Пентагон в январе 2023 года подписал с Л3Харрис первое соглашение на поставку 14 комплексов Вампире для Вооруженных сил Украины стоимостью 40 миллионов долларов;

В списке военной помощи: В официальных отчетах Пентагона за 2025 год системы Вампире и их ракетно-артиллерийские боеприпасы также упоминаются в составе основных пакетов военной помощи, предоставляемой США Киеву.

Ожидается, что интеграция искусственного интеллекта в данные комплексы выведет противостояние технологий в современной войне дронов на еще более высокий уровень.