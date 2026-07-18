ФБР США создаст собственный суперкомпьютер на базе технологий NVIDIA и Google

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приступило к созданию высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для расширения своих возможностей в области искусственного интеллекта. Спецслужба планирует закупить суперкомпьютерные системы, оснащенные новейшими чипами NVIDIA и Google, для выполнения сложных задач, таких как обработка больших объемов данных, обучение языковых моделей (LLM) и компьютерное зрение. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, ФБР уже опубликовало предварительные технические требования (РФИ) для потенциальных поставщиков. Этот шаг демонстрирует намерение бюро не только использовать облачные технологии, но и создать независимую экосистему искусственного интеллекта в своих защищенных государственных центрах обработки данных. В рамках этого проекта основное внимание уделяется передовым ускорителям, таким как NVIDIA ХГКс Б300 и Google TPU.

Технические требования и четыре конфигурации

ФБР разделило свою будущую инфраструктуру на четыре основные категории. Первая категория включает серверы с процессорами Intel Ксеон 6767П и оперативной памятью объемом не менее 2 TB. Эти системы должны быть оснащены графическими ускорителями NVIDIA ХГКс Б300. Вторая категория охватывает интегрированные системы уровня центра обработки данных, где рассматриваются готовые вычислительные стойки уровня NVIDIA GB300 НВЛ72.

Третья категория требований привлекла внимание экспертов, так как в ней упоминаются специализированные процессоры, такие как Google TPU в8 или TPU в7Л. Обычно Google предоставляет эти технологии только через свои облачные сервисы, однако ФБР хочет установить их локально (он-премисе) на своих специализированных объектах. Эти системы должны обеспечивать производительность, эквивалентную как минимум пяти стойкам NVIDIA GB300 НВЛ72.

Системы NVIDIA ХГКс Б300 и GB300 НВЛ72;

Процессоры Google TPU в8 и TPU в7Л;

Центральные процессоры Intel Ксеон 6767П;

Графические ускорители NVIDIA Л40С.

Четвертая категория предназначена для запуска (инференке) готовых моделей искусственного интеллекта. Для этого были выбраны ускорители NVIDIA Л40С с видеопамятью не менее 48 GB. Это оборудование будет использоваться для выполнения повседневных оперативных задач, таких как генеративный искусственный интеллект, работа с эмбеддингами и анализ изображений.

Безопасность и стратегическое значение

Основная часть новых вычислительных мощностей будет направлена в подразделение FBI Криминал Джустике Информатион Сервикес (КДжИС), расположенное в городе Кларксберг, штат Западная Виржиния. Этот центр занимается хранением и анализом критически важных и конфиденциальных данных для правоохранительных органов. Наличие собственного суперкомпьютера позволит бюро анализировать секретную информацию в защищенной среде, не передавая ее сторонним облачным провайдерам.

Эта инициатива подтверждает растущую роль искусственного интеллекта в современной кибербезопасности и борьбе с преступностью. Используя мощнейшие чипы технологических гигантов, таких как NVIDIA и Google, ФБР получит возможность раскрывать сложные преступления, совершенствовать системы распознавания лиц и анализировать огромные объемы текстовых документов за считанные секунды.