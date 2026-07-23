Новый этап в космической гонке: чипы NVIDIA отправляются на поверхность Луны

·36·Технологии
Новый этап в космической гонке: чипы NVIDIA отправляются на поверхность Луны

Корпорация NVIDIA, абсолютный лидер на рынке искусственного интеллекта и графических процессоров, выводит свои технологии за пределы Земли. Ожидается, что платформа Джетсон от компании станет первым GPU (графическим процессором), работающим на поверхности Луны. Этот проект открывает новую эру использования вычислительных мощностей в исследовании космоса. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Стартап Лунар Утпост, производящий робототехнику для космической инфраструктуры, объявил об использовании чипов NVIDIA Джетсон в своем следующем лунном ровере. Согласно данным иксбт.ком, эти чипы будут отвечать за управление лидарной системой устройства и анализ окружающей среды в режиме реального времени. Эта технология позволит роверу самостоятельно передвигаться по сложному рельефу.

Тестирование искусственного интеллекта в экстремальных условиях

Генеральный директор Лунар Утпост Джастин Сайрус отметил, что чипы NVIDIA будут сравниваться с традиционными вычислительными платформами для космоса. Специалисты намерены изучить преимущества и недостатки этих мощных систем GPU в экстремальной среде. Радиация и резкие перепады температур на поверхности Луны являются тяжелейшим испытанием для электроники.

NASA в настоящее время активно привлекает частные компании к изучению поверхности Луны. Согласно планам агентства, к 2028 году человечество должно вернуться на Луну. Для этого, по модели SpaceX, частному сектору поручена разработка роверов для поиска научных датчиков и ресурсов, таких как вода. Технологии NVIDIA послужат ускорению обработки данных именно в этом процессе.

NVIDIA также наладила сотрудничество с компанией Firefly Аероспаке. В рамках этого партнерства платформа Джетсон будет установлена на спутнике на орбите Луны. Ее задача будет заключаться в обработке изображений высокого разрешения и отслеживании движения роботов на лунной поверхности. Это позволит ученым отправлять в центр на Земле только самые важные и проанализированные данные.

Технологические возможности и будущие миссии

Хотя платформа NVIDIA Джетсон не так известна, как гигантские чипы вроде Blackwell или Вера Rubin, она отличается компактностью и энергоэффективностью. Эти характеристики критически важны для космических аппаратов с ограниченными энергоресурсами. С помощью Джетсон роботы будут обрабатывать внешние сигналы на локальном уровне, что значительно повысит скорость принятия ими решений.

Миссии, запланированные на ближайшие месяцы, будут направлены на изучение региона под названием Реинер Гамма. Это место давно интересует ученых своими аномальными магнитными полями. Ожидается, что каждая миссия будет запущена в космос с помощью ракеты Falcon 9. Если чипы NVIDIA успешно пройдут это испытание, в будущем все космические роботы могут быть оснащены искусственным интеллектом.

Для любителей технологий эта новость означает, что NVIDIA теперь не ограничивается только игровыми картами или центрами обработки данных, а становится самым передовым «глазом» человечества в космосе. Работа GPU в сложных условиях на поверхности Луны будет иметь решающее значение для будущего исследования Марса и других планет.

NVIDIAЛунаКосмосИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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