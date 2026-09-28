Nvidia создала систему остановки вышедших из-под контроля ИИ-агентов
Искусственный интеллект теперь не только отвечает на вопросы, но и может самостоятельно принимать решения, работая с различными программами и системами. Но именно эта возможность порождает новую угрозу: если ИИ-агент в процессе выполнения поставленной задачи выйдет за установленные рамки, кто его остановит?
В ответ на эту проблему компания Nvidia представила новую платформу Опен Агент Сафетй Платформ, предназначенную для мониторинга ИИ-агентов в реальном времени и ограничения их действий в случае перехода ими дозволенных границ.
Что происходит, если ИИ-агент «переходит границы»?
Современные ИИ-агенты отличаются от простых чат-ботов. На основе пользовательских поручений они могут искать информацию, использовать программы, запускать код и совершать действия во внешних системах.
Поэтому чем шире полномочия, предоставленные агенту, тем серьезнее могут быть последствия его ошибок или неверных действий.
В новом подходе, предложенном Nvidia, контроль безопасности возлагается не только на саму ИИ-модель. Компания предлагает внедрять механизмы контроля на нижние уровни инфраструктуры, в которой работает агент.
Как работает новая система?
По данным Nvidia, платформа Опен Агент Сафетй Платформ включает в себя две основные технологии: программный слой ОпенШелл и референсный дизайн системы NVIDIA Сентрй.
ОпенШелл служит для создания безопасной рабочей среды для ИИ-агента, контроля его идентификации, прав доступа, сетевых подключений и операций.
При этом каждое ключевое действие агента должно соответствовать установленной политике и правилам безопасности. При обнаружении несанкционированного действия система может ограничить возможности агента или изолировать его.
В свою очередь, NVIDIA Сентрй предназначена для переноса контроля на более глубокий уровень инфраструктуры. Компания представляет этот подход как комплексную систему безопасности — от программного обеспечения до аппаратной и вычислительной инфраструктуры.
Почему эта система появилась именно сейчас?
Презентация новой технологии совпала по времени с обострением проблем безопасности, связанных с ИИ-агентами.
Как сообщает Reuters, такие компании, как OpenAI и Anthropic, изучают ряд инцидентов, связанных с ИИ-агентами. А Bloomberg приводит заявление компании о том, что новая система Nvidia могла бы предотвратить недавний громкий инцидент с утечкой данных, связанный с Hugging Face.
Главный вопрос здесь заключается вовсе не в том, что ИИ действует «по собственной воле». Речь идет о вероятности того, что в процессе выполнения задачи агент нарушит границы безопасности или воспользуется непредвиденным путем.
NVIDIA: безопасность не должна доверяться самому агенту
В своих технических материалах Nvidia выдвигает важный принцип: работающий на верхнем уровне ИИ-агент сам по себе не должен приниматься в качестве полностью надежного субъекта, а решения о доступе и безопасности должны принудительно исполняться внешними по отношению к нему механизмами контроля.
При таком подходе агент:
определяет, чем он может пользоваться;
к каким системам подключаться;
с какими данными работать;
какие действия совершать;
в каких случаях требуется дополнительная проверка
на основе четко заданных правил.
Это приобретает особую важность, когда ИИ-агенты начинают работать с корпоративными системами, базами данных или другой критической инфраструктурой.
Главный вопрос будущего ИИ — вовсе не его возможности
Чем мощнее становится искусственный интеллект, тем актуальнее становится вопрос о делегируемых ему полномочиях.
Если простой чат-бот выдает ошибочный ответ, последствия зачастую ограничиваются неверной информацией. Автономный же ИИ-агент может самостоятельно выполнять операции во внешних системах. В связи с этим все более важным становится не выявление его ошибок постфактум, а контроль в момент совершения действия.
Новая платформа от Nvidia направлена на решение именно этой задачи: предоставление агенту свободы при сохранении его полномочий в технически установленных рамках.
Компания представила новую платформу Опен Агент Сафетй Платформ как открытую программную платформу и референсный дизайн системы. По информации NVIDIA, проект призван обеспечить более безопасное управление ИИ-агентами — от этапа тестирования до рабочей среды.
Таким образом, в развитии искусственного интеллекта начинается новый этап: теперь задача заключается не только в том, чтобы сделать ИИ еще умнее, но и в том, чтобы обеспечить возможность вовремя и эффективно остановить его полномочия, когда это необходимо.
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