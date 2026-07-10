Теряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворит

·25·Технологии
Теряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворит

Корпорация NVIDIA, ставшая абсолютным лидером технологического мира в последние годы, оказалась под неожиданным давлением. По данным аналитиков Bloomberg, акции компании упали на 15% с момента достижения майского пика. Несмотря на то что доходы продолжают расти, инвесторы стали проявлять осторожность в отношении будущего NVIDIA. Эта ситуация свидетельствует об изменении баланса на рынке искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В настоящее время основное внимание инвесторов смещается с графических процессоров на производителей чипов памяти. В частности, стоимость акций компании Микрон за короткий срок выросла почти в три раза. Эта тенденция показывает, что главным препятствием для центров обработки данных теперь является не вычислительная мощность, а скорость передачи данных и объем памяти. Возможно, NVIDIA становится жертвой созданного ею же высокотехнологичного рынка.

Чипы памяти — новый источник дефицита

Платформа КУДА и сверхсложные GPU, ставшие основой успеха NVIDIA, в свое время были революционным шагом. Однако дефицит графических процессоров, наблюдавшийся в прошлом году, постепенно смягчается. Вместо этого рынок испытывает потребность в чипах памяти с высокой пропускной способностью (ХБМ). Эти компоненты, производимые такими компаниями, как Микрон, позволяют перемещать данные между процессорами с максимальной скоростью.

Интересно, что на рынке чипов памяти не наблюдалось таких технологических скачков, как у NVIDIA, просто спрос в несколько раз превысил предложение. В результате цена на DRAM чипы на открытом рынке выросла в десять раз по сравнению с прошлым годом. Стоимость аренды графических процессоров NVIDIA Х100 за час, напротив, демонстрирует стабильное снижение после майского пика в 3,20 доллара.

Усиление конкуренции и перспективы рынка

Еще одна причина снижения стоимости NVIDIA — стремление крупных технологических гигантов к независимости. Google, Amazon, Microsoft и даже OpenAI начали разрабатывать собственные специализированные процессоры. Хотя эти чипы не так совершенны, как продукты NVIDIA, они способствуют снижению общей стоимости вычислительной мощности на рынке.

Соучредитель компании Орнн Уэйн Нелмс отмечает, что, хотя участники рынка могут создавать свои процессоры, никто не может разработать собственные DRAM чипы памяти. Это может сделать лидеров в области технологий памяти главными победителями в гонке AI в ближайшем будущем. NVIDIA же теперь придется адаптироваться к новой реальности не только технологически, но и экономически.

В заключение можно сказать, что поток инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта не прекратился, просто изменилось его направление. Экосистема, созданная NVIDIA, теперь служит источником дохода и для других участников, что выводит конкуренцию в технологическом мире на новый уровень.

NVIDIAMicronИскусственный ИнтеллектТехнологииПроцессор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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