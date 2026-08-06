SpaceX и NVIDIA создадут спутники с искусственным интеллектом

·45·Технологии
SpaceX и NVIDIA создадут спутники с искусственным интеллектом

Аэрокосмический гигант SpaceX объявил о сотрудничестве с NVIDIA в создании спутника Старминд AI1 — орбитального центра обработки данных, предназначенного для выполнения задач искусственного интеллекта. Этот проект станет важным шагом на пути к размещению передовых вычислительных мощностей в космосе и, как ожидается, выведет исследования Вселенной и обработку данных на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания Интерестинг Энгиниринг, каждый спутник нового поколения будет оснащён графическими процессорами (GPU) NVIDIA Rubin и центральными процессорами (CPU) NVIDIA Вера. Это стало первым официальным раскрытием SpaceX аппаратной конфигурации проекта и привлекло внимание специалистов.

Приоритет технологиям Elon Musk и NVIDIA

Говоря о технической основе проекта и дальнейших планах, глава SpaceX Elon Musk сообщил, что компания решила строить всю свою инфраструктуру искусственного интеллекта исключительно на базе оборудования NVIDIA. По его словам, компания считает архитектуру Вера Rubin лучшим доступным на сегодняшний день решением.

Кроме того, во время отчёта за ИИ квартал Elon Musk сообщил, что к концу 2027 года компания планирует довести совокупную вычислительную мощность своей инфраструктуры до 10 ГВ. Однако подчёркивается, что этот показатель относится ко всей вычислительной инфраструктуре компании, а не только к спутниковой группировке.

Сроки испытаний и производства

По данным источника, испытания первого прототипа проекта Старминд AI1 запланированы на начало 2027 года. Если все работы будут идти по утверждённому графику, серийное производство планируется начать уже в том же году.

Тем не менее SpaceX пока не сообщила, сколько спутников войдёт в систему, какую вычислительную производительность они обеспечат на орбите и как продвигается процесс получения необходимых разрешений. Успех проекта во многом будет зависеть от того, насколько эффективно удастся решить технические проблемы в космических условиях.

Специфические сложности орбитальных вычислительных систем

Вычислительные системы, работающие в космосе, должны функционировать в условиях сильного излучения, эффективно отводить тепло в вакууме и иметь стабильное электропитание. Кроме того, такие устройства должны самостоятельно восстанавливаться после сбоев без возможности регулярного технического обслуживания и поддерживать высокоскоростной обмен данными.

Пока SpaceX держит в секрете архитектуру хранения данных, организацию сети и точные показатели производительности будущих спутников. Однако очевидно, что выбранная платформа NVIDIA обеспечивает проекту прочную аппаратную основу.

SpaceXNVIDIAStarmindИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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