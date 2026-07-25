AMD объявила о неожиданной победе над Nvidia с новыми процессорами Zen 6

Конкуренция между двумя крупнейшими гигантами полупроводникового рынка — AMD и Nvidia — выходит на новый уровень. Компания AMD сообщила, что новые серверные процессоры ЭПЙК Венике на базе архитектуры Zen 6 значительно опережают по производительности разрабатываемые Nvidia чипы Вера. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выступая на конференции Адванкинг AI 2026, корпоративный вице-президент AMD Рави Куппусвами отметил, что инженеры изначально ожидали более скромных результатов. По его словам, компания планировала опередить процессоры Nvidia Вера примерно на 10 процентов, однако первые тесты показали гораздо более высокие показатели, чем ожидалось.

Результат в два раза выше ожидаемого

По данным иксбт.ком, представители AMD утверждают, что на текущем этапе чипы Zen 6 работают на 20 процентов быстрее конкурента. Самое интересное, что этот результат был достигнут до завершения финальных работ по оптимизации. Это свидетельствует о том, что в будущем соотношение сил на серверном рынке может измениться в пользу AMD.

В своих расчетах компания опирается на результаты бенчмарка СПЭК CPU 2026. В ходе испытаний двухсокетная система на базе 256-ядерных процессоров ЭПЙК 9996 Венике сравнивалась с платформой Nvidia Вера. В общем счете система AMD превзошла соперника по вычислительной мощности в 2,2 раза.

Разница в производительности ядер

Эксперты отмечают, что прямое сравнение общей мощности может быть не совсем корректным, так как количество ядер в чипах ЭПЙК почти в три раза превышает количество ядер в чипе Nvidia Вера. Кроме того, энергопотребление (ТДП) процессоров AMD составляет 600 В, тогда как у продукта Nvidia этот показатель равен 450 В.

Поэтому сравнение производительности одного ядра имеет большую значимость. В тестах СПЭКинт было выяснено, что каждое ядро 96-ядерного процессора ЭПЙК Венике на 20 процентов быстрее ядра Nvidia Вера. Именно этот показатель является основным фактором, показывающим эффективность архитектуры процессора.

Тем не менее специалисты отрасли советуют относиться к этим цифрам с осторожностью. На данный момент предоставленные AMD данные не опубликованы в официальной базе СПЭК и не подтверждены независимой экспертизой. Пока эти цифры имеют статус лишь «предварительной оценки».

Для узбекистанских ИТ-специалистов и инженеров, занимающихся серверной инфраструктурой, эта новость имеет важное значение. Поскольку в нашей стране активно развиваются центры обработки данных (ЦОД), выбор процессоров с высокой энергоэффективностью и производительностью поможет оптимизировать будущие расходы.

Для окончательных выводов придется дождаться выхода продуктов обеих компаний на рынок и их тестирования в независимых лабораториях под реальными рабочими нагрузками. А пока AMD ограничивается лишь заявлением о своем технологическом превосходстве.