Новый Ташкент строится по принципу «15-минутного города»

В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов представил стратегию градостроительства Нового Ташкента.

По его словам, проект реализуется на основе современной концепции «15-минутного города».

Согласно этому подходу, основные социальные объекты и сервисные службы, необходимые жителям, будут расположены в шаговой доступности от мест проживания.

Согласно плану, граждане смогут добраться до школ, детских садов, медицинских учреждений и других важных объектов инфраструктуры в течение 15 минут.

Также будет создана возможность пешего доступа к паркам, искусственным озерам, каналам и зонам отдыха в течение 15–20 минут.

Одной из главных целей проекта является снижение транспортной нагрузки и формирование комфортной городской среды для населения.

В рамках экологического направления планируется создание искусственных водоемов и прибрежных зеленых зон.

Вместе с тем, в Новом Ташкенте предусмотрено создание автономных жилых массивов, где будут доступны все необходимые услуги.