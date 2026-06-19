Новый Ташкент строится по принципу «15-минутного города»

·23·Узбекистан
Новый Ташкент строится по принципу «15-минутного города»

В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов представил стратегию градостроительства Нового Ташкента.

По его словам, проект реализуется на основе современной концепции «15-минутного города».

Согласно этому подходу, основные социальные объекты и сервисные службы, необходимые жителям, будут расположены в шаговой доступности от мест проживания.

Согласно плану, граждане смогут добраться до школ, детских садов, медицинских учреждений и других важных объектов инфраструктуры в течение 15 минут.

Также будет создана возможность пешего доступа к паркам, искусственным озерам, каналам и зонам отдыха в течение 15–20 минут.

Одной из главных целей проекта является снижение транспортной нагрузки и формирование комфортной городской среды для населения.

В рамках экологического направления планируется создание искусственных водоемов и прибрежных зеленых зон.

Вместе с тем, в Новом Ташкенте предусмотрено создание автономных жилых массивов, где будут доступны все необходимые услуги.

ТашкентДавронжон АдиловНовый Ташкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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