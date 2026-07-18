Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова

Сообщается, что Алишер Усманов освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности президента. Издания «Daryo» и «Kun.uz» опубликовали эту информацию, ссылаясь на свои источники.

Он был назначен на должность начальника Службы государственной безопасности президента в декабре 2020 года. В сообщениях того времени указывалось, что до этого Усманов работал заместителем председателя Службы государственной безопасности.

Согласно имеющимся данным, Алишер Аброрович Усманов в 2007 году был награжден орденом «Шон-шараф» II степени. О том, кто будет назначен на его место, или о причинах освобождения от должности, дополнительной информации пока не поступало.