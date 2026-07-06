Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет

В Узбекистане разработан законопроект, предусматривающий новые изменения в порядке выхода женщин на пенсию. Согласно ему, с 1 июня 2026 года предлагается внедрить новые правила назначения пенсий для женщин.

В соответствии с проектом, женщины, имеющие трудовой стаж не менее 20 лет, могут получить право на выход на пенсию на один год раньше установленного пенсионного возраста. Согласно действующему законодательству, женщины выходят на пенсию в 55 лет. Если данная инициатива будет принята, женщины со стажем работы 20 лет получат возможность получать пенсию с 54 лет.

Также предлагается более льготный порядок для женщин, имеющих трудовой стаж 22–25 лет и более, а также работавших в тяжелых и вредных условиях труда. Граждане этой категории могут получить право на выход на пенсию с 53 лет.

Данные изменения пока предложены в рамках законопроекта и вступят в силу после их официального принятия. В случае утверждения проекта будет создана правовая база для более раннего выхода женщин на пенсию в зависимости от их трудового стажа и условий труда.