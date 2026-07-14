Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений

·76·Узбекистан
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений

Землетрясения остаются одними из самых разрушительных стихийных бедствий в мире, уносящих наибольшее количество человеческих жизней. Поскольку некоторые регионы Узбекистана также расположены в зонах высокой сейсмической активности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с важным предупреждением по этому поводу.

По данным ВОЗ, в период с 2000 по 2023 год более половины смертей, связанных со стихийными бедствиями, пришлись именно на землетрясения. Эксперты отмечают, что Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и некоторые регионы Узбекистана находятся в зоне высокого сейсмического риска. Особое внимание уделяется Ферганской долине, где проживает около 11 миллионов человек.

Организация отмечает, что готовность медицинской системы во время возможных землетрясений имеет решающее значение. Мощные землетрясения, произошедшие в 2023 году в Турции и Сирии, показали, что в случае выхода больниц из строя тысячи пострадавших могут остаться без своевременной медицинской помощи.

По мнению экспертов, затраты на обеспечение сейсмостойкости больниц значительно ниже расходов на восстановление после стихийного бедствия. Согласно расчетам ООН, строительство новых медицинских учреждений в соответствии с сейсмическими требованиями увеличивает стоимость проекта менее чем на 4 процента, а укрепление существующих зданий — примерно на 1 процент.

ВОЗ также рекомендует проводить регулярные учения, усиливать подготовку групп экстренной медицинской помощи, улучшать взаимодействие между службами и принимать меры по защите уязвимых слоев населения, таких как пожилые люди и лица с инвалидностью.

Специалисты подчеркивают, что главный урок последних крупных землетрясений заключается в одном: подготовка к стихийному бедствию заранее, не дожидаясь его наступления, имеет решающее значение для спасения человеческих жизней.

Всемирная организация здравоохраненияУзбекистанФерганская долинаТурцияОрганизация Объединённых Наций
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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