В Узбекистане выросло число пассажиров метро: известны данные за полугодие

·39·Узбекистан
В Узбекистане выросло число пассажиров метро: известны данные за полугодие

В Узбекистане снова расширился охват использования метрополитена. За первые шесть месяцев 2026 года число пассажиров, перевезенных на метро, превысило 155 миллионов, что на 7 процентов выше прошлогоднего показателя.

Если перевести эту цифру в ежедневные расчеты, вырисовывается еще более интересная картина: с начала года метро обслуживало в среднем около 860 тысяч пассажирских поездок ежедневно.

За полгода перевезено 155,6 миллиона пассажиров

По данным Национального статистического комитета, в январе–июне 2026 года метрополитеном было перевезено в общей сложности 155,6 миллиона пассажиров.

Это означает рост на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В первой половине прошлого года этот показатель составлял примерно 145,4 миллиона человек.

Таким образом, за год поток пассажиров за полугодие увеличился примерно на 10,2 миллиона человек.

Сам по себе прирост числа пассажиров в метро в несколько раз превышает население некоторых крупных городов.

Почти 860 тысяч поездок ежедневно

Если рассчитать данные за шесть месяцев в разрезе дней, то в период с января по июнь через метро ежедневно совершалось в среднем 859,7 тысячи пассажирских поездок.

Среднемесячный показатель составляет около 25,9 миллиона.

Этот расчет показывает, что метро играет все более важную роль в ежедневном передвижении жителей и гостей столицы. Особенно высок спрос на общественный транспорт в часы пик — по дороге на работу и учебу.

Может ли годовой показатель превысить 300 миллионов?

В течение 2025 года метрополитеном было перевезено в общей сложности 286,8 миллиона пассажиров. Результат первой половины 2026 года равен более чем 54 процентам от прошлогоднего общего показателя.

Если темпы первого полугодия сохранятся и во втором полугодии, по итогам года объем перевозок условно может достичь отметки около 311 миллионов.

Это простой математический расчет, а не официальный прогноз. На количество пассажиров могут повлиять сезонность, учебный год, праздники, новые станции и изменения в движении транспорта.

Как изменилось метро с 2000 года?

Согласно официальной статистике, в 2000 году метрополитеном было перевезено 125,7 миллиона пассажиров. В 2025 году этот показатель достиг 286,8 миллиона.

То есть за четверть века число пассажиров метро увеличилось на 161,1 миллиона, или почти в 2,3 раза.

Изменения по годам происходили неравномерно:

  • в 2015 году — 52,3 миллиона;

  • в 2019 году — 79,2 миллиона;

  • в 2020 году — 38,8 миллиона;

  • в 2023 году — 172 миллиона;

  • в 2024 году — 270,3 миллиона;

  • в 2025 году — перевезено 286,8 миллиона пассажиров.

Особенно резкий рост после 2023 года свидетельствует о начале нового этапа в развитии сети метрополитена и масштабов его использования.

Увеличение числа пассажиров ставит и новые задачи

Рост числа пользователей метро важен для снижения пробок и быстрого передвижения населения к пункту назначения. Однако с ростом потока возрастает и нагрузка на систему.

Теперь главные вопросы заключаются в следующем:

  • сокращение интервалов движения поездов;

  • привлечение дополнительных вагонов и составов в часы пик;

  • повышение безопасности на станциях;

  • вентиляция и управление очередями;

  • обеспечение удобной интеграции с другими видами общественного транспорта.

Ведь рост в статистике означает не только популяризацию метро, но и то, что качество услуг, ожидаемое пользователями, также должно повышаться.

Метро движется к новому рекорду

Результат полугодия в 155,6 миллиона показывает, что 2026 год может завершиться для метро новым рекордом. Но истинное значение рекорда заключается не только в количестве пассажиров.

Главный результат — насколько быстро, безопасно и комфортно люди добираются до места назначения. По мере роста пассажиропотока адаптация инфраструктуры метрополитена к этим темпам становится следующей важнейшей задачей.

Как вы считаете, улучшилось ли качество услуг метро за последний год или загруженность стала еще больше? Оставьте свое мнение в комментариях.

УзбекистанНациональный статистический комитет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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