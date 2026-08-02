Население Узбекистана превысило 38,5 миллиона: о чем говорят цифры?

Постоянное население Узбекистана по состоянию на 1 июля 2026 года превысило 38,5 миллиона человек. Новые демографические данные демонстрируют еще одну интересную картину: численность городского и сельского населения практически сравнялась, а мужчин на 281 тысячу больше, чем женщин.

За полгода было зарегистрировано более 92 тысяч браков, в то время как во внешней миграции число выехавших из страны превысило число прибывших более чем в три раза.

Население Узбекистана достигло 38 миллионов 519 тысяч человек

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 1 июля 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38 миллионов 519,5 тысячи человек.

Распределение населения по полу выглядит следующим образом:

мужчины — 19 миллионов 400,6 тысячи человек ;

женщины — 19 миллионов 118,9 тысячи человек.

Согласно подсчетам, число мужчин в стране превышает число женщин на 281,7 тысячи. Примерно 50,4 процента общего населения составляют мужчины, а 49,6 процента — женщины.

Городское население опередило сельское

В распределении населения Узбекистана по месту проживания не наблюдается большой разницы:

Зона проживания Численность населения В городах 19 миллионов 608,9 тысячи В селах 18 миллионов 910,6 тысячи

Городское население на 698,3 тысячи человек больше сельских жителей.

В процентном соотношении около 50,9 процента населения страны проживает в городах, а 49,1 процента — в сельской местности. Таким образом, соотношение городского и сельского населения в Узбекистане практически равное.

Этот результат может быть связан с процессами урбанизации, строительством нового жилья и переездом населения в крупные города и районные центры. Однако для подтверждения такого вывода необходимы более широкие данные в разрезе регионов.

За полгода зарегистрировано 92,3 тысячи браков

В январе–июне 2026 года в Узбекистане было зафиксировано:

92,3 тысячи браков ;

24,8 тысячи разводов.

В условном исчислении на каждый случай развода приходится около 3,7 брака. Количество разводов составляет примерно 27 процентов от числа браков.

Однако интерпретировать эту цифру как «каждая четвертая новая семья распалась» неверно. Поскольку разводы, зарегистрированные за полугодие, могут также относиться к бракам, заключенным в предыдущие годы.

В среднем за шесть дней ежедневно оформлялось около:

510 браков;

137 разводов.

Во внешней миграции наблюдалась отрицательная разница

Показатели внешней миграции за отчетный период составили:

прибывшие на постоянное место жительства в Узбекистан — 1 649 человек ;

уехавшие из страны — 5 422 человека.

Таким образом, сальдо внешней миграции составило минус 3 773 человека. Иными словами, число лиц, навсегда уехавших за рубеж, оказалось примерно в 3,3 раза больше числа прибывших в страну.

Тем не менее, эти цифры не означают всех трудовых мигрантов или граждан, временно выехавших за границу. Статистика охватывает случаи прибытия и выбытия, включенные в учет официальной внешней миграции.

Численность населения пока основана на текущих расчетах

Национальный статистический комитет также привел важное примечание. Численность постоянного населения по состоянию на 1 июля 2026 года пока сформирована на основе текущих расчетов.

При подготовке данных использовалась интеграция информационных систем Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.

После публикации окончательных результатов переписи населения численность постоянного населения может быть уточнена в установленном порядке. Следовательно, хотя показатель в 38 миллионов 519,5 тысячи является текущим официальным расчетом, в дальнейшем он может претерпеть определенные изменения.

Какая картина кроется за цифрами?

Новые демографические данные показывают, что в Узбекистане растет численность населения, а соотношение городского и сельского населения практически сравнялось.

Теперь главный вопрос заключается не в самой численности населения. Решающее значение приобретают темпы расширения новых рабочих мест, жилья, школ, больниц, транспорта и коммунальной инфраструктуры для более чем 38,5 миллиона человек.

Ведь демографический рост — это и большие возможности, и серьезная ответственность.

А как вы считаете, готовы ли города Узбекистана к такому росту населения? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с друзьями в Telegram и других социальных сетях!