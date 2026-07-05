Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили

Членам национальной сборной Узбекистана Аббосбеку Файзуллаеву и Эльдору Шомуродову были торжественно вручены автомобили марки Кс'Пенг. Подарки футболистам были предоставлены компанией Б.А. Холдинг.

Выступивший на церемонии Аббосбек Файзуллаев выразил благодарность за оказанное внимание. Он отметил, что воспринимает этот подарок не как личное достижение, а как оценку труда всей национальной сборной.

«Большое спасибо за то, что оценили наш скромный труд. Этот подарок — достижение всей нашей сборной. В футбол играет не один человек, это командный результат. Мы также выражаем благодарность компании», — сказал Аббосбек Файзуллаев.

На мероприятии футболистам вручили ключи от автомобилей. Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев были отмечены как одни из ключевых игроков национальной сборной последних лет.