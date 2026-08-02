В каких районах Кашкадарьи родилось больше всего детей?

·59·Узбекистан
В каких районах Кашкадарьи родилось больше всего детей?

Стало известно, в каких районах Кашкадарьинской области в январе–июне 2026 года было зафиксировано наибольшее число рождений. Согласно полугодовой статистике, в этом отношении лидируют Касанский, Камашинский и Чиракчинский районы.

Больше всего рождений в области зарегистрировано в Касанском районе. Здесь за шесть месяцев на свет появились 3 878 младенцев, и район занял первое место по области.

Камашинский район расположился на втором месте с показателем в 3 874 рождения. Разница между двумя районами составила всего 4 ребенка.

Третье место занял Чиракчинский район. На этой территории за полгода было зарегистрировано 3 324 рождения.

По статистическим данным, наименьшее число рождений по области наблюдалось в Мубарекском районе. Здесь в январе–июне родилось в общей сложности 1 028 младенцев.

Таким образом, по результатам полугодия количество рождений в Касанском и Камашинском районах оказалось очень близким друг к другу.

КашкадарьяКосонКамашиЧиракчиМубарек
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