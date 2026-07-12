Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили

·94·Узбекистан
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили

В Узбекистане наблюдается аномальная жара. В настоящее время в Каракалпакстане зафиксировано, что температура в салоне автомобиля, стоящего под солнцем, достигла почти 60 градусов. Специалисты подчеркивают, что такой зной может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

В связи с этим гражданам рекомендуется по возможности не выходить на улицу в ближайшие 4–5 часов. Напоминается о важности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами без необходимости, а также употреблять больше воды и других жидкостей.

Особенно пожилым людям, детям, беременным женщинам и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется находиться в прохладных местах во время жары и избегать физических нагрузок.

Также специалисты подчеркивают, что нельзя оставлять детей или домашних животных в автомобиле даже на короткое время. Поскольку температура в закрытом салоне автомобиля может подняться до опасных для жизни значений за очень короткий промежуток времени.

Гражданам рекомендовано строго соблюдать меры предосторожности в самые жаркие часы дня и не быть равнодушными к своему здоровью.

ЎзбекистонҚорақалпоғистон
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