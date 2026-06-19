Экстренное предупреждение от Узгидромета

Узгидромет выпустил оперативное предупреждение о возможности возникновения селей и паводков в предгорных и горных районах страны из-за сильных дождей в период с 20 по 22 июня.

Согласно метеорологическим данным, в этот период осадки в некоторых областях могут принять интенсивный характер, что может привести к резкому повышению уровня воды в реках и сайях, а также к локальным подтоплениям из-за скопления дождевой воды.

В частности, отмечено, что уровень риска относительно высок в горных и предгорных районах Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

В предупреждении подчеркивается, что в некоторых районах из-за кратковременных, но сильных дождей возможен сход селей. В связи с этим от жителей горных районов, отдыхающих и водителей требуется особая осторожность.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты рекомендуют держаться подальше от русел рек, обрывов и опасных дорог, а также ограничить поездки во время дождя.

Узгидромет еще раз напомнил населению о необходимости серьезно относиться к природным явлениям и соблюдать меры предосторожности.