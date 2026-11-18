Один из древнейших городов Узбекистана — Бухара — может занять еще более высокое место на карте международного туризма. Помощник Президента Саида Мирзиёева обменялась мнениями по этому направлению с председателем всемирно известной сети отелей и курортов Aman Group Владиславом Дорониным и председателем совета директоров Capital Group Павлом Тё.

Эта встреча вынесла на повестку дня обсуждение возможностей гармоничного сочетания богатого исторического наследия Бухары с современными туристическими услугами высокого уровня. Однако на данный момент о конкретных договоренностях по строительству нового отеля или курорта в городе не сообщается.

Какую инициативу выдвинула Саида Мирзиёева?

Как сообщила Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале, на встрече обсуждались вопросы развития сферы туризма в Бухаре.

Она особо подчеркнула важность бережного отношения к историческому наследию при сотрудничестве с международными брендами.

«Мы открыты к партнерству с международными брендами, которые бережно относятся к историческому наследию. Подобные инициативы, несомненно, выведут туристический потенциал нашей страны на новый уровень», — написала Саида Мирзиёева.

В этом заявлении есть важный аспект: речь идет не только о строительстве новых отелей или увеличении числа туристов. Главная цель — превратить Бухару в туристическое направление высокого международного уровня, сохранив при этом ее исторический облик.

Почему встреча именно с Aman Group заслуживает внимания?

Aman Group считается одним из самых престижных брендов люксовых отелей и курортов в мире. В своих проектах компания стремится учитывать не только роскошные условия, но и природную среду, архитектурные особенности и культурную самобытность места.

Поэтому потенциальное сотрудничество этого бренда с городом, имеющим многовековую историю, таким как Бухара, вызывает особый интерес.

Исторические памятники, древние махалли, традиционные ремесла и образцы национальной архитектуры в Бухаре составляют богатое наследие, вызывающее большой интерес у туристов. Появление отельного бренда международного уровня в такой среде может послужить повышению туристической привлекательности города.

Что это значит для туризма Бухары?

Если в будущем переговоры перерастут в конкретные инвестиционные проекты, это может создать для Бухары несколько важных возможностей:

Поток международных туристов: престижные бренды могут помочь более широкому продвижению города на мировом рынке элитного туризма.

Новые рабочие места: развитие гостиничной и сервисной инфраструктуры создаст новые возможности трудоустройства для местного населения.

Качество услуг: внедрение международных стандартов может положительно повлиять на уровень услуг в сфере туризма.

Сохранение культурного наследия: проекты, реализуемые с уважением к исторической среде, могут способствовать сохранению уникального облика Бухары.

Однако при реализации подобных инициатив крайне важно, чтобы защита исторических памятников и среды древнего города оставалась на первом месте.

Каким может быть туристическое будущее Бухары?

Бухара на протяжении веков была одним из центров торговли, науки, культуры и архитектуры. Сегодня же связывание ее исторического богатства с современными возможностями туризма становится одним из важных направлений для укрепления позиций страны на международном туристическом рынке.

Встреча Саиды Мирзиёевой с руководителями Aman Group и Capital Group также заслуживает внимания с этой точки зрения. Пока информация о практических результатах этого диалога не разглашается. Тем не менее, важно, что крупные инвесторы обращают внимание на потенциал Бухары как центра международного туризма.

Самое главное, какие бы проекты ни были реализованы в будущем, они не должны наносить ущерб историческому духу и неповторимому архитектурному облику Бухары. Ведь главное богатство города — это его история, сохраняемая на протяжении веков.