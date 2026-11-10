Символический ключ передан: Ташкент станет туристическим центром тюркского мира в 2027 году

Столица Узбекистана — город Ташкент официально получил статус туристической столицы тюркского мира в 2027 году.

7 ноября 2026 года в рамках церемонии закрытия международного кинофестиваля «Коркут Ата», проходившего в Стамбуле (Турция), состоялась торжественная церемония передачи этой почетной эстафеты. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой торжественно вручил председателю Комитета по туризму Узбекистана Абдулазизу Аккулову специальный ключ, являющийся символом статуса, переходящего от города Анкары.

Исторический статус и международное признание

Высокопоставленные гости, принявшие участие в церемонии, высоко оценили роль Узбекистана в тюркской цивилизации и его туристические возможности:

Высокое признание от турецкого министра: Мехмет Нури Эрсой, искренне поздравив народ и правительство Узбекистана с новым статусом, особо отметил богатое историко-культурное наследие страны, архитектурные памятники и огромный туристический потенциал;

Приглашение тюркскому миру: В свою очередь, Абдулазиз Аккулов призвал жителей и официальных представителей братских тюркских государств посетить Ташкент в 2027 году, а также пригласил известных кинематографистов отразить в своих творческих работах прекрасные города, исторические памятники и уникальную природу Узбекистана.

Основные подробности о статусе туристической столицы Ташкента в 2027 году

Показатель / Направление Официальные данные Значимость мероприятия Присвоенный статус Туристическая столица тюркского мира — 2027 Укрепление регионального туристического бренда Дата и место вручения символического ключа 7 ноября 2026 года, Стамбул (Турция) В рамках закрытия кинофестиваля «Коркут Ата» Сторона, передавшая эстафету Мехмет Нури Эрсой (министр культуры и туризма Турции) Символическая эстафета принята от города Анкары Сторона, принявшая статус Абдулазиз Аккулов (председатель Комитета по туризму Узбекистана) Запуск программы мероприятий на 2027 год

Что ждет Ташкент в 2027 году?

Выбор Ташкента в качестве туристической столицы тюркского мира на 2027 год позволит привлечь в город миллионы иностранных гостей, а также провести ряд международных саммитов, туристических форумов, выставок национального ремесленничества и культурных фестивалей. Этот статус послужит дальнейшему повышению туристического авторитета столицы на международной арене.