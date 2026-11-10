Символический ключ передан: Ташкент станет туристическим центром тюркского мира в 2027 году
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- Город Ташкент официально получил статус туристической столицы тюркского мира в 2027 году.
- Эта почетная эстафеда была передана 7 ноября 2026 года в ходе церемонии закрытия международного кинофестиваля «Коркут Ата» в Стамбуле (Турция).
- Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой торжественно вручил этот статус председателю Комитета по туризму Узбекистана Абдулазизу Аккулову.
Столица Узбекистана — город Ташкент официально получил статус туристической столицы тюркского мира в 2027 году.
7 ноября 2026 года в рамках церемонии закрытия международного кинофестиваля «Коркут Ата», проходившего в Стамбуле (Турция), состоялась торжественная церемония передачи этой почетной эстафеты. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой торжественно вручил председателю Комитета по туризму Узбекистана Абдулазизу Аккулову специальный ключ, являющийся символом статуса, переходящего от города Анкары.
Исторический статус и международное признание
Высокопоставленные гости, принявшие участие в церемонии, высоко оценили роль Узбекистана в тюркской цивилизации и его туристические возможности:
Высокое признание от турецкого министра: Мехмет Нури Эрсой, искренне поздравив народ и правительство Узбекистана с новым статусом, особо отметил богатое историко-культурное наследие страны, архитектурные памятники и огромный туристический потенциал;
Приглашение тюркскому миру: В свою очередь, Абдулазиз Аккулов призвал жителей и официальных представителей братских тюркских государств посетить Ташкент в 2027 году, а также пригласил известных кинематографистов отразить в своих творческих работах прекрасные города, исторические памятники и уникальную природу Узбекистана.
Основные подробности о статусе туристической столицы Ташкента в 2027 году
Показатель / Направление
Официальные данные
Значимость мероприятия
Присвоенный статус
Туристическая столица тюркского мира — 2027
Укрепление регионального туристического бренда
Дата и место вручения символического ключа
7 ноября 2026 года, Стамбул (Турция)
В рамках закрытия кинофестиваля «Коркут Ата»
Сторона, передавшая эстафету
Мехмет Нури Эрсой (министр культуры и туризма Турции)
Символическая эстафета принята от города Анкары
Сторона, принявшая статус
Абдулазиз Аккулов (председатель Комитета по туризму Узбекистана)
Запуск программы мероприятий на 2027 год
Что ждет Ташкент в 2027 году?
Выбор Ташкента в качестве туристической столицы тюркского мира на 2027 год позволит привлечь в город миллионы иностранных гостей, а также провести ряд международных саммитов, туристических форумов, выставок национального ремесленничества и культурных фестивалей. Этот статус послужит дальнейшему повышению туристического авторитета столицы на международной арене.
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