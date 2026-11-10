Символический ключ передан: Ташкент станет туристическим центром тюркского мира в 2027 году

·40·Узбекистан
Символический ключ передан: Ташкент станет туристическим центром тюркского мира в 2027 году
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  • Город Ташкент официально получил статус туристической столицы тюркского мира в 2027 году.
  • Эта почетная эстафеда была передана 7 ноября 2026 года в ходе церемонии закрытия международного кинофестиваля «Коркут Ата» в Стамбуле (Турция).
  • Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой торжественно вручил этот статус председателю Комитета по туризму Узбекистана Абдулазизу Аккулову.

Столица Узбекистана — город Ташкент официально получил статус туристической столицы тюркского мира в 2027 году.

7 ноября 2026 года в рамках церемонии закрытия международного кинофестиваля «Коркут Ата», проходившего в Стамбуле (Турция), состоялась торжественная церемония передачи этой почетной эстафеты. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой торжественно вручил председателю Комитета по туризму Узбекистана Абдулазизу Аккулову специальный ключ, являющийся символом статуса, переходящего от города Анкары.

Исторический статус и международное признание

Высокопоставленные гости, принявшие участие в церемонии, высоко оценили роль Узбекистана в тюркской цивилизации и его туристические возможности:

  • Высокое признание от турецкого министра: Мехмет Нури Эрсой, искренне поздравив народ и правительство Узбекистана с новым статусом, особо отметил богатое историко-культурное наследие страны, архитектурные памятники и огромный туристический потенциал;

  • Приглашение тюркскому миру: В свою очередь, Абдулазиз Аккулов призвал жителей и официальных представителей братских тюркских государств посетить Ташкент в 2027 году, а также пригласил известных кинематографистов отразить в своих творческих работах прекрасные города, исторические памятники и уникальную природу Узбекистана.

Основные подробности о статусе туристической столицы Ташкента в 2027 году

Показатель / Направление

Официальные данные

Значимость мероприятия

Присвоенный статус

Туристическая столица тюркского мира — 2027

Укрепление регионального туристического бренда

Дата и место вручения символического ключа

7 ноября 2026 года, Стамбул (Турция)

В рамках закрытия кинофестиваля «Коркут Ата»

Сторона, передавшая эстафету

Мехмет Нури Эрсой (министр культуры и туризма Турции)

Символическая эстафета принята от города Анкары

Сторона, принявшая статус

Абдулазиз Аккулов (председатель Комитета по туризму Узбекистана)

Запуск программы мероприятий на 2027 год

Что ждет Ташкент в 2027 году?

Выбор Ташкента в качестве туристической столицы тюркского мира на 2027 год позволит привлечь в город миллионы иностранных гостей, а также провести ряд международных саммитов, туристических форумов, выставок национального ремесленничества и культурных фестивалей. Этот статус послужит дальнейшему повышению туристического авторитета столицы на международной арене.

ТашкентОрганизация тюркских государствКомитет по туризмуКинофестиваль Коркут Ата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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