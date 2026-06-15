Узбекистан вошел в пятерку мировых лидеров по темпам роста туристического потока
Древняя история, уникальная культура и традиции гостеприимства нашей страны сегодня притягивают туристов со всего мира, словно магнит. Узбекистан не только укрепляет свои позиции на международной туристической арене, но и успешно конкурирует с самыми передовыми странами планеты по темпам роста. В новом отчете «Ворлд Турисм Барометер», опубликованном Всемирной туристской организацией ООН (УН Турисм), наша страна вошла в ТОП-5 государств с самой высокой динамикой роста. По итогам первого квартала текущего 2026 года поток иностранных гостей в нашу страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на целых 37 процентов .
Этот показатель является наглядным доказательством эффективности масштабных реформ, проводимых в данной сфере.
Цифры говорят сами за себя: исторические рекорды в туризме
Следующие цифры и аналитические данные помогут лучше представить место нашей страны на мировом туристическом рынке:
Абсолютный рекорд: По мнению международных экспертов, в то время как мировая туристическая отрасль в целом демонстрирует лишь 2-процентный медленный рост, Узбекистан развивается в несколько раз быстрее, удивляя весь мир.
Глобальная география: Если раньше туристы приезжали в основном из соседних стран, то теперь доля путешественников из дальнего зарубежья — Европы, Азии и Америки — резко возросла, превратив нашу страну в мировой тренд.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с рекордной динамикой и количеством гостей, зафиксированными в туристической сфере Узбекистана за последние годы:
Отчетный период и направление
Общий поток туристов
Рост по сравнению с прошлым годом
Общая мировая тенденция
Популярные новые направления
По итогам 2025 года
11,7 миллиона человек
(Исторический рекорд)
Высокими темпами
Средний рост по миру — 2%
• Экотуризм
• Горный туризм
Первые 5 месяцев 2026 года
Более 5,3 миллиона
+37%
(По состоянию на И квартал)
Узбекистан — в ТОП-5 стран мира
• Гастрономический туризм
(Национальная кухня)
4 основных фактора, прославивших Узбекистан на весь мир
Что же стоит за тем, что наша страна за столь короткий срок стала одним из мировых туристических центров и достигла таких высоких результатов? Эксперты выделили четыре приоритетных фактора этого успеха:
Либерализация и открытость: Введение безвизового режима для многих иностранных государств, увеличение количества авиарейсов и коренное улучшение транспортной логистики сделали расстояния короче.
Высокая безопасность и доступность: Для туристов, уставших от традиционных и дорогостоящих направлений Европы, Узбекистан смог предложить очень безопасную, спокойную обстановку и доступные цены при качественном обслуживании.
Диверсификация направлений: Теперь иностранцы не ограничиваются лишь осмотром древних памятников Самарканда, Бухары или Хивы. Экотуризм в лоне уникальной природы нашей страны и гастрономический туризм, объединяющий знаменитые узбекские блюда, стали настоящим брендом.
Современная инфраструктура: По всей республике строятся новые отели и гостевые дома, соответствующие международным стандартам, а за рубежом проводятся активные маркетинговые кампании, продвигающие туристический потенциал Узбекистана.
Несомненно, такой подъем в ближайшем будущем продолжит приносить в экономику нашей страны миллиардные инвестиции и тысячи новых рабочих мест.
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