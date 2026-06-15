Узбекистан вошел в пятерку мировых лидеров по темпам роста туристического потока

Древняя история, уникальная культура и традиции гостеприимства нашей страны сегодня притягивают туристов со всего мира, словно магнит. Узбекистан не только укрепляет свои позиции на международной туристической арене, но и успешно конкурирует с самыми передовыми странами планеты по темпам роста. В новом отчете «Ворлд Турисм Барометер», опубликованном Всемирной туристской организацией ООН (УН Турисм), наша страна вошла в ТОП-5 государств с самой высокой динамикой роста. По итогам первого квартала текущего 2026 года поток иностранных гостей в нашу страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на целых 37 процентов .

Этот показатель является наглядным доказательством эффективности масштабных реформ, проводимых в данной сфере.

Цифры говорят сами за себя: исторические рекорды в туризме

Следующие цифры и аналитические данные помогут лучше представить место нашей страны на мировом туристическом рынке:

Абсолютный рекорд: По мнению международных экспертов, в то время как мировая туристическая отрасль в целом демонстрирует лишь 2-процентный медленный рост, Узбекистан развивается в несколько раз быстрее, удивляя весь мир.

Глобальная география: Если раньше туристы приезжали в основном из соседних стран, то теперь доля путешественников из дальнего зарубежья — Европы, Азии и Америки — резко возросла, превратив нашу страну в мировой тренд.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с рекордной динамикой и количеством гостей, зафиксированными в туристической сфере Узбекистана за последние годы:

Отчетный период и направление Общий поток туристов Рост по сравнению с прошлым годом Общая мировая тенденция Популярные новые направления По итогам 2025 года 11,7 миллиона человек

(Исторический рекорд) Высокими темпами Средний рост по миру — 2% • Экотуризм

• Горный туризм Первые 5 месяцев 2026 года Более 5,3 миллиона +37%

(По состоянию на И квартал) Узбекистан — в ТОП-5 стран мира • Гастрономический туризм

(Национальная кухня)

4 основных фактора, прославивших Узбекистан на весь мир

Что же стоит за тем, что наша страна за столь короткий срок стала одним из мировых туристических центров и достигла таких высоких результатов? Эксперты выделили четыре приоритетных фактора этого успеха:

Либерализация и открытость: Введение безвизового режима для многих иностранных государств, увеличение количества авиарейсов и коренное улучшение транспортной логистики сделали расстояния короче. Высокая безопасность и доступность: Для туристов, уставших от традиционных и дорогостоящих направлений Европы, Узбекистан смог предложить очень безопасную, спокойную обстановку и доступные цены при качественном обслуживании. Диверсификация направлений: Теперь иностранцы не ограничиваются лишь осмотром древних памятников Самарканда, Бухары или Хивы. Экотуризм в лоне уникальной природы нашей страны и гастрономический туризм, объединяющий знаменитые узбекские блюда, стали настоящим брендом. Современная инфраструктура: По всей республике строятся новые отели и гостевые дома, соответствующие международным стандартам, а за рубежом проводятся активные маркетинговые кампании, продвигающие туристический потенциал Узбекистана.

Несомненно, такой подъем в ближайшем будущем продолжит приносить в экономику нашей страны миллиардные инвестиции и тысячи новых рабочих мест.

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