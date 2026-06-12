В Узбекистане дан старт программе «Сезон открытого туризма»

В то время как жаркие баталии чемпионата мира продолжаются за океаном и внимание всего мира приковано к спорту, Узбекистан сделал по-настоящему революционный шаг в одной из важнейших отраслей внутренней экономики и международного сотрудничества — туризме. С 1 июня текущего года в нашей стране успешно запущена национальная программа «Сезон открытого туризма», которая отныне будет проводиться ежегодно в летние месяцы (июнь–август). Главная цель проекта — повышение уникальной туристической привлекательности нашей страны, резкое увеличение потока иностранных туристов, а также значительное государственное стимулирование местного гостиничного и туроператорского бизнеса.

В соответствии с соответствующим постановлением правительства, в текущем летнем сезоне для представителей туристической отрасли запускается пакет беспрецедентных льгот, финансовых послаблений и крупных субсидий.

Новые авиарейсы и сто долларов за каждого туриста

Согласно новому порядку, часть расходов местных и иностранных авиакомпаний, впервые открывших прямые авиасообщения с различными регионами Узбекистана и запустивших новые направления, будет покрываться за счет средств государственного бюджета. Это послужит увеличению количества новых рейсов в небе нашей страны.

Что особенно радует, в рамках программы за каждого иностранного туриста, привезенного в нашу страну, государством предусмотрено выделение прямой субсидии в размере 100 долларов США . Несомненно, этот механизм станет огромным финансовым стимулом для участников системы.

Кроме того, есть особые бонусы и для туроператоров, имеющих статус резидента Узбекистана. В частности, местным агентствам, сумевшим привлечь не менее 1 000 туристов из зарубежных стран с высоким туристическим потенциалом, дополнительно выплачивается бонусная субсидия в размере 5 000 долларов США . Также, в целях оздоровления отрасли, 50 процентов начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) за туроператорские и гостиничные услуги 50 процентов будут возвращены предпринимателям в виде кэшбэка (возврата средств).

С основными видами льгот и финансовой поддержки, выделяемыми государством для поддержки субъектов туризма, вы можете подробно ознакомиться в следующей таблице:

Направления льгот и поддержки Выделяемые средства / Размер льготы Для кого предоставляется? За каждого иностранного туриста Субсидия 100 долларов США Соответствующим организациям, привлекшим туристов Бонус за каждые 1 000 туристов Вознаграждение 5 000 долларов США Туроператорам — резидентам Узбекистана Налог на добавленную стоимость (НДС) 50% возвращается в виде кэшбэка Гостиничному и туроператорскому бизнесу Открытие новых авиарейсов Покрытие части расходов Местным и иностранным авиакомпаниям

Мировые звезды едут в Узбекистан: Продвижение мега-блогерами

В целях широкого освещения древних городов, богатой культуры и красивой природы нашей страны на международной арене был запущен еще один интересный проект. Согласно постановлению, в нашу страну будут приглашены 50 самых популярных иностранных инфлюенсеров и блогеров, имеющих в социальных сетях мирового уровня не менее более 5 миллионов подписчиков (фолловеров) . Для них будут организованы абсолютно бесплатные 7-дневные туристические поездки высокого уровня по всему Узбекистану. Это, безусловно, вызовет интерес к нашей стране у миллионов иностранцев.

В то же время гарантировано покрытие государством всех расходов, связанных с рекламой и продвижением Узбекистана как привлекательного туристического направления на крупнейших и популярных мировых онлайн-туристических платформах (Booking, ТрипАдвисор и др.).

Ответственные лица и эксперты отрасли с уверенностью подчеркивают, что данные масштабные меры выведут конкурентоспособность Узбекистана на международном туристическом рынке на новый уровень. Это послужит многократному увеличению потока гостей в нашу страну и дальнейшему процветанию нашей экономики.

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