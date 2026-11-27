Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева приняла участие в торжественной церемонии открытия «2027 год – Международный год устойчивого и жизнестойкого туризма», стартовавшего в Ташкенте. В рамках мероприятия она передала приветствие Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева генеральному секретарю «ООН Туризм» Шайхе Аль Новайс и представителям иностранных делегаций.

«Добро пожаловать в Узбекистан!»

Саида Мирзиёева выразила искренние мысли о гостеприимстве узбекского народа и роли визитов туристов в жизни страны:

«Мы любим гостей. Каждый турист — это доверие к нашей стране и благополучие в наших домах. Добро пожаловать в Узбекистан!» — написала Саида Мирзиёева.

Она подчеркнула, что данная глобальная инициатива имеет важное значение для демонстрации огромного потенциала Узбекистана в сфере туризма, укрепления связей с зарубежными партнерами и дальнейшего расширения позиций страны на международной туристической арене.

Международная инициатива и основные показатели туризма Узбекистана

В зачитанном на церемонии приветствии Президента Шавката Мирзиёева были изложены весомые результаты, достигнутые Узбекистаном в сфере туризма, а также стратегические цели, намеченные до 2030 года:

Показатели Официальные данные и результаты Резолюция ООН 2027 год — объявлен Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма на основе резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2024 году по инициативе Узбекистана (поддержанной более чем 80 странами) Поток туристов (за 10 месяцев 2026 года) Страну посетили 11,6 миллиона иностранных туристов Экспорт туристических услуг За первые 10 месяцев 2026 года достиг 6 миллиардов долларов Перспективный план Определены цели по выводу туристической инфраструктуры и качества услуг на новый уровень к 2030 году

Как вы считаете, какими еще новыми возможностями мероприятия в рамках «2027 года – Международного года устойчивого и жизнестойкого туризма» обогатят привлекательность Узбекистана на мировом туристическом рынке?

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