Список самых опасных и самых полезных для здоровья продуктов в рационе
Каждый жизненно важный орган в человеческом теле по-своему реагирует на продукты, употребляемые ежедневно. Одни блюда способны исцелять организм изнутри, даря молодость и бодрость, в то время как другие незаметно выводят органы из строя.
Медицинские специалисты определили, от каких продуктов следует отказаться и какие употреблять чаще, чтобы основные органы работали нормально.
Самые вредные и самые полезные продукты для ключевых органов
Для укрепления здоровья человека рацион рекомендуется сбалансировать следующим образом:
Кожа человека:
Худшее: Картофель фри (трансжиры и продукты, обжаренные при высокой температуре, забивают поры кожи, приводя к преждевременному старению и прыщам);
Самое полезное: Шпинат (богат антиоксидантами, железом и витаминами A, C, естественным образом очищает и увлажняет кожу).
Сердечно-сосудистая система:
Самое вредное: Мясные полуфабрикаты, колбасы и сосиски (содержащиеся в них химические консерванты и вредный холестерин сужают сосуды);
Самое полезное: Курага (сушеный абрикос) (очень богата калием и магнием, укрепляет сердечную мышцу и нормализует давление).
Поджелудочная железа:
Самое вредное: Сахар и искусственные сладости (резкий скачок глюкозы в крови перегружает железу, создавая риск диабета);
Самое полезное: Цветная капуста (уменьшает воспалительные процессы в поджелудочной железе и легко усваивается).
Функция кишечника:
Худшее: Газированные и сладкие напитки (уничтожают полезную микрофлору, вызывают вздутие и процессы гниения в кишечнике);
Самое полезное: Киви (богат клетчаткой и специальными ферментами, улучшает перистальтику кишечника и устраняет застои).
Печень:
Самое вредное: Алкогольные напитки (напрямую разрушают клетки печени, приводя к ожирению органа или циррозу);
Самое полезное: Свекла (уникальное природное средство, очищающее печень от токсинов, обладающее желчегонным действием и улучшающее кровообращение).
Почки:
Самое вредное: Чересчур соленые блюда и соленые закуски (приводят к задержке лишней жидкости в организме и отложению солей с образованием камней);
Самое полезное: Тыква (обладает легким мочегонным свойством, промывает почки и выводит излишки солей).
Суставы и связки:
Самое вредное: Маргарин и гидрогенизированные жиры (усиливают сильное воспаление в хрящах суставов и делают движения болезненными);
Самое полезное: Лосось (богат омега-3 жирными кислотами, сохраняет эластичность суставных хрящей и предотвращает их разрушение).
Замена вредных привычек в рационе на полезные аналоги обеспечит слаженную и бесперебойную работу всего организма на долгие годы.
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