«986 позади, осталось еще 14»: намек Португалии Криштиану Роналду
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- Криштиану Роналду забил 986-й гол в своей профессиональной карьере в матче против «Аль-Ахли».
- Сборная Португалии отметила, что до исторической отметки в 1000 голов футболисту осталось забить еще 14 мячей.
- Гол 41-летнего нападающего не смог спасти «Ан-Наср» от поражения со счетом 1:3.
- Роналду не смог реализовать пенальти в этом матче и упустил возможность оформить дубль.
Криштиану Роналду забил 986-й гол в своей профессиональной карьере. Сборная Португалии по-своему отреагировала на очередной результат нападающего, напомнив, сколько мячей осталось до исторической отметки в 1000 голов. Однако очередной гол Роналду не смог спасти «Ан-Наср» от поражения.
41-летняя португальская звезда в рамках чемпионата Саудовской Аравии поразил ворота «Аль-Ахли», доведя количество голов в своей карьере до 986. Его команда в этом матче уступила со счетом 1:3.
Официальные страницы сборной Португалии в социальных сетях также не остались в стороне от очередного гола Роналду. Сборная опубликовала короткое, но примечательное сообщение, намекающее на историческую цель нападающего.
«986 позади. Осталось еще 14»
На официальной странице сборной Португалии было опубликовано сообщение, посвященное 986-му голу Роналду.
«986 позади. Осталось еще 14», — говорится в сообщении национальной команды.
Это сообщение еще раз напомнило футбольным болельщикам, насколько близка одна из главных целей в профессиональной карьере Роналду — историческая отметка в 1000 голов.
На данный момент португальской звезде осталось забить еще 14 голов, чтобы достичь этого результата. Тот факт, что он продолжает выступать на высоком уровне в своем возрасте и на данном этапе карьеры, лишь подогревает интерес к этому достижению.
Роналду мог оформить дубль, но не реализовал пенальти
В матче против «Аль-Ахли» Роналду не только забил гол, но и имел возможность оформить дубль за короткий промежуток времени.
Португальский нападающий получил шанс пробить пенальти. Однако его удар с 11-метровой отметки пришелся в штангу, после чего мяч вернулся в поле.
Таким образом, Роналду упустил возможность забить второй гол за четыре минуты. Его единственный гол в матче не помог «Ан-Насру» избежать поражения — команда проиграла со счетом 1:3.
Роналду объявлял о завершении карьеры в сборной
Напомним, что в начале ноября Роналду сообщил о завершении выступлений за сборную Португалии. Ранее также появлялись сообщения о возникшем у него конфликте с главным тренером клуба Жорже Жезушем.
Тем не менее, Роналду продолжает увеличивать количество голов на клубном уровне. Теперь футбольный мир с большим интересом следит за тем, когда он достигнет исторической отметки в 1000 голов.
986 голов — это грандиозный результат. Но перед Роналду стоит еще одна важная задача: забить оставшиеся 14 голов и достичь одного из самых громких рубежей в истории футбола.
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