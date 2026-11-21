Криштиану Роналду забил 986-й гол в своей профессиональной карьере. Сборная Португалии по-своему отреагировала на очередной результат нападающего, напомнив, сколько мячей осталось до исторической отметки в 1000 голов. Однако очередной гол Роналду не смог спасти «Ан-Наср» от поражения.

41-летняя португальская звезда в рамках чемпионата Саудовской Аравии поразил ворота «Аль-Ахли», доведя количество голов в своей карьере до 986. Его команда в этом матче уступила со счетом 1:3.

Официальные страницы сборной Португалии в социальных сетях также не остались в стороне от очередного гола Роналду. Сборная опубликовала короткое, но примечательное сообщение, намекающее на историческую цель нападающего.

«986 позади. Осталось еще 14»

На официальной странице сборной Португалии было опубликовано сообщение, посвященное 986-му голу Роналду.

«986 позади. Осталось еще 14», — говорится в сообщении национальной команды.

Это сообщение еще раз напомнило футбольным болельщикам, насколько близка одна из главных целей в профессиональной карьере Роналду — историческая отметка в 1000 голов.