В Катаре продолжается чемпионат мира среди юношей. В матчах 1-го тура группового этапа ряд сборных одержали крупные победы. Италия и Марокко отправили в ворота соперников по 6 мячей, а Испания обыграла Китай с разницей в пять голов. Таджикистан начал турнир с победы, обыграв Кубу со счетом 5:3.

Крупные победы Италии и Марокко

Одним из примечательных результатов 1-го тура стал матч сборной Италии против Ямайки. Итальянские юноши разгромили соперников со счетом 6:0, уверенно начав турнир.

В составе сборной Италии Крози дважды отличился на 7-й и 15-й минутах. Перилло увеличил счет на 34-й минуте, а на 43-й минуте игрок Ямайки забил автогол. Во втором тайме авторами голов стали Джамматтел и Корильяно.

Марокко также продемонстрировало атакующий футбол в матче против Фиджи. Представители Африки победили со счетом 6:0. Ауд, Раббадж, Талай, Баха (2) и Лугмани поразили ворота соперника.

Испания обыграла Китай со счетом 5:0

Юношеская сборная Испании также добилась крупной победы в первом туре турнира. Встреча против Китая завершилась со счетом 5:0.

Паскье открыл счет на 40-й минуте с пенальти. Тункара забил второй гол Испании в компенсированное время первого тайма. Во второй половине встречи Эмека дважды, а Трухильяно один раз поразили ворота соперника.

Таджикистан победил в матче с 8 голами

Сборная Таджикистана успешно начала свое выступление на чемпионате мира, обыграв Кубу со счетом 5:3.

В первом тайме Гонсалес вывел Кубу вперед на 44-й минуте. Второй тайм оказался богат на голы. Шарипов сравнял счет на 48-й минуте, Бобоназаров вывел Таджикистан вперед на 57-й минуте. Махмутов забил два гола на 61-й и 64-й минутах. Куба сократила разрыв благодаря голам Иглесиаса на 67-й и 70-й минутах, но Раджабзод закрепил победу Таджикистана на 76-й минуте.

Чемпионат мира У-17. Результаты 1-го тура

Бельгия – Вьетнам 3:2

Куба – Таджикистан 3:5

Мали – Новая Зеландия 3:0

Испания – Китай 5:0

Италия – Ямайка 6:0

Сенегал – Хорватия 1:1

Фиджи – Марокко 0:6

На чемпионате мира продолжаются матчи группового этапа. Результаты первого тура уже продемонстрировали атакующий потенциал ряда команд, а в следующих играх ситуация в группах станет еще более ясной.