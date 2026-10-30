10 продуктов, богатых антиоксидантами, помимо граната

Гранат считается одним из самых богатых антиоксидантами фруктов. Однако вещества, помогающие защитить организм от воздействия окислительного стресса, содержатся и во многих других продуктах. Среди них — черная малина, клубника, ягоды семейства смородиновых, шпинат, кофе и темный шоколад. По сообщению сайта MSN, в их состав входят различные соединения, участвующие в защите клеток от повреждений.

В составе граната присутствуют пуникалагины, флавонолы, антоцианы и витамин С. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами. Однако такие же соединения можно получить и из других фруктов и овощей. Ниже приведены 10 продуктов, богатых антиоксидантами.

1. Ягоды черной бузины

Черная бузина отличается темно-фиолетовым цветом. В ее составе есть антоцианы. Эти соединения помогают защитить клетки от повреждений в процессе окисления. Однако употребление сырых ягод бузины может быть опасным. Поэтому их следует употреблять только в приготовленном виде.

2. Артишок

Артишок является источником таких антиоксидантных соединений, как витамин С, цинарин и хлорогеновая кислота. В нем также содержатся другие питательные вещества. Артишок можно добавлять в блюда и салаты.

3. Ежевика

В составе ежевики присутствуют витамины С и Е, антоцианы, эллаговая кислота и кверцетин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами. В ягоде также содержится клетчатка, что делает ее полезным выбором для ежедневного рациона.

4. Кофе

Для многих кофе является одним из ежедневных источников антиоксидантов. В его составе есть полифенолы, в частности, фенольные кислоты. В некоторых исследованиях потребление кофе связывают со здоровьем мозга и снижением риска развития определенных хронических заболеваний. Однако важно соблюдать меру в потреблении кофе, особенно людям, чувствительным к кофеину.

5. Клубника

Клубника богата антоцианами, эллаговой кислотой и витамином С. Также в ней содержатся клетчатка, марганец и фолаты. Ее можно употреблять в свежем виде, в составе фруктовых салатов или других блюд.

6. Темный шоколад

В составе темного шоколада встречаются флавонолы какао, включая катехин, эпикатехин и процианидины. Эти соединения были изучены с точки зрения их потенциального положительного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако при выборе шоколада следует обращать внимание на содержание какао и количество сахара.

7. Малина

Малина богата антоцианами и эллаготаннинами. Эти вещества участвуют в борьбе с окислительным стрессом. В лабораторных исследованиях и экспериментах на животных они показали способность защищать клетки от повреждений. Для определения влияния на здоровье человека необходимы дополнительные исследования.

8. Красное вино

В красном вине содержатся такие антиоксидантные соединения, как ресвератрол и катехины. Они изучались в исследованиях, связанных со здоровьем сердца. Однако это не означает, что употребление красного вина полезно для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии доказательств существования безопасной дозы употребления алкоголя. Поэтому употреблять алкоголь с целью получения антиоксидантов не рекомендуется.

9. Яблоки

В составе яблок есть флавоноиды, такие как хлорогеновая кислота и кверцетин. Большая часть антиоксидантных соединений содержится в кожуре фрукта. Поэтому яблоки можно тщательно мыть и употреблять вместе с кожурой.

10. Шпинат

Шпинат является источником лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты играют важную роль в поддержании здоровья глаз. В составе шпината также есть нитраты, которые могут способствовать процессам кровообращения и поддержанию артериального давления в норме.

Специалисты рекомендуют не пытаться получать антиоксиданты только из одного продукта, а включать в рацион разнообразные фрукты, овощи, орехи и зерновые культуры. Поскольку полезные соединения в каждом продукте различаются. Получение антиоксидантов через продукты питания считается более предпочтительным, чем их прием в виде добавок.