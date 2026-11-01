Посмотрите в зеркало: о дефиците каких витаминов говорят 6 признаков на вашем лице?

Зачастую, когда в организме человека не хватает какого-либо важного витамина или микроэлемента, он начинает сигнализировать об этом через внешний вид — в частности, через состояние лица и волос. Чтобы заметить проблему на ранней стадии, иногда достаточно внимательно посмотреть в зеркало.

Если в организме возник дефицит необходимых веществ, это в первую очередь проявляется в цвете кожи, состоянии губ, век и волос.

Основные изменения на лице и их истинные причины

Специалисты указывают на следующие заметные признаки на лице и ответственные за них витамины:

Плохое состояние и выпадение волос — витамин B9 (фолиевая кислота): тусклость, ломкость и сильное выпадение волос в большинстве случаев связаны с нехваткой этого витамина.

Отечность глаз и век — йод: утренние отеки век и постоянная припухлость вокруг глаз могут свидетельствовать о снижении функции щитовидной железы и дефиците йода в организме.

Кровоточивость десен — витамин C: кровоточивость и слабость десен во время чистки зубов являются одними из главных признаков нехватки аскорбиновой кислоты.

Бледная, бесцветная кожа — витамин B12: чрезмерная бледность лица и вялость указывают на анемию и резкое снижение уровня витамина B12.

Сухость и шелушение кожи — витамин A: сухость кожи и потеря ее эластичности часто возникают из-за дефицита ретинола (витамина A).

Трещины на губах — витамин B2 (рибофлавин): частые трещины в уголках губ и на их поверхности, а также появление язвочек свидетельствуют о нехватке этого витамина.

Что делать?

Если вы заметили у себя эти признаки, прежде всего рекомендуется пересмотреть свой ежедневный рацион, увеличив потребление свежей зелени, овощей, фруктов и продуктов, богатых белком. Перед самостоятельным приемом аптечных витаминных комплексов целесообразно сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.