5 самых полезных сухофруктов для организма

Сухофрукты — это не только сладкий и вкусный перекус, но и источник клетчатки, калия, железа и антиоксидантов, необходимых организму. Поскольку содержание воды в них снижено, питательные вещества в них более концентрированы. Однако польза каждого из них для организма различна.

Ниже мы рассмотрим пять видов полезных сухофруктов, которые можно употреблять ежедневно.

1. Чернослив — для работы кишечника

Чернослив считается одним из самых полезных продуктов для пищеварительной системы. Благодаря содержанию пищевых волокон и сорбита он может стимулировать работу кишечника и помогать при запорах. Также в нем содержатся калий и витамин К.

2. Курага — источник калия и бета-каротина

Сушеный абрикос, то есть курага, отличается высоким содержанием калия. Калий играет важную роль в работе мышц и поддержании нормального артериального давления. В кураге также есть бета-каротин, который организм преобразует в витамин А. Этот витамин необходим для зрения и иммунной системы.

3. Сушеный инжир — богат клетчаткой и минералами

В сушеном инжире содержатся пищевые волокна, калий, кальций и магний. Он помогает поддерживать процесс пищеварения. По сравнению с другими сухофруктами, содержание кальция в нем также заслуживает внимания.

4. Финики — источник энергии

Поскольку финики богаты натуральными углеводами, они быстро дают организму энергию. В них также есть калий, магний и пищевые волокна. Поэтому их можно употреблять в качестве легкого перекуса после физической активности.

5. Изюм — источник калия и антиоксидантов

Изюм получают путем сушки винограда, и он содержит калий, пищевые волокна и полифенолы. Калий участвует в работе сердца и мышц, а полифенолы — это соединения, помогающие защитить клетки от воздействия окислительного стресса.

В каком количестве нужно употреблять?

Хотя сухофрукты полезны, в них содержится довольно высокая концентрация натурального сахара и калорий. Поэтому не рекомендуется есть их в больших количествах. Одна порция для взрослых может составлять около 30 граммов. По возможности следует выбирать качественные продукты без добавления сахара.

Людям с сахарным диабетом следует уделять особое внимание количеству потребляемых сухофруктов. Кроме того, постоянное употребление их в перерывах между едой может негативно сказаться на здоровье зубов.

Самое главное, сухофрукты не могут полностью заменить свежие фрукты. Полезнее употреблять их в меру и в сочетании с другими продуктами питания.