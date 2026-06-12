Antalya'da 267 yolculu uçak direğe çarparak durdu

11 Haziran günü İstanbul'dan Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, havalimanı sahasında radar direğine çarparak kaza yaptı. Bu gelişmeyi “Akdeniz Manşet” gazetesi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, iniş sırasında uçak bilinmeyen bir nedenle park alanındaki direğe çarptı. Bu çarpışma havalimanı operasyonlarında kısa süreli aksamalara yol açarken, olay yerine acil sağlık ve teknik ekipler sevk edildi.

“Turkish Airlines” açıklamasına göre, uçakta toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Tüm yolcular derhal tahliye edildi.

Resmi açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yara almadığı vurgulandı. Ancak hem uçakta hem de çarpılan tesiste maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Olay anında kabin içinde yaşanan paniğe dair sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bazı yolcuların korku ve panik yaşadığı, oksijen maskelerinin açıldığı görülüyor.

Yolculardan biri, şiddetli çarpma sesi ve uçağın sarsılmasının insanları derinden korkuttuğunu ifade etti.

Olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kesin nedenler, uzman incelemesinin ardından açıklanacak.