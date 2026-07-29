Bebeğinin ağlayabileceğini düşünen baba yolcuları şaşırttı

Gece uçuşuna binmeden önce Chen adındaki genç baba, diğer yolcuların konforunu düşünerek dikkate değer bir adım attı. Uçakta bebeğinin uçuş sırasında ağlama ihtimalini göz önünde bulundurarak, komşu yolcular için 100 çift kulak tıkacı satın aldı.

Ayrıca yolculardan şimdiden özür dilemek amacıyla kulak tıkaçlarını dağıtmaya karar verdi. Bu samimi ve düşünceli hareket, uçaktakiler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Birçok yolcu Chen'e bu nezaketi ve ilgisi için teşekkür ederek kulak tıkaçlarını almayı reddetti. Bebeğin ağlamasının doğal bir durum olduğunu ve bundan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söylediler. Genç babanın bu hareketi sosyal medyada da birçok olumlu tepkiye yol açtı.