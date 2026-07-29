Dünya daha hızlı dönmeye mi başladı? Tarihin en kısa günlerinden biri belirlendi

·26K·Dünya
Dünya daha hızlı dönmeye mi başladı? Tarihin en kısa günlerinden biri belirlendi

Bilim insanlarının açıklamasına göre, Temmuz 2026'da Dünya son yılların en kısa günlerinden birini yaşadı. Bu olay, gezegenimizin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının normalden biraz daha yüksek olmasıyla açıklanmaktadır.

Uzmanların hesaplamalarına göre, söz konusu günde Dünya tam bir turunu olağan 24 saatten yaklaşık 0,65 milisaniye daha hızlı tamamladı. Bu fark insan tarafından hissedilmez, çünkü saniyenin binde birine eşittir. Ancak bu tür değişiklikler yüksek hassasiyetle çalışan zaman sistemleri için önem arz etmektedir.

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının her zaman aynı olmadığını vurgulamaktadır. Bu hız; atmosferdeki süreçler, okyanus akıntıları, Ay'ın çekim kuvveti ve gezegenimizin iç katmanlarında gerçekleşen doğal süreçlerin etkisiyle az miktarda değişmektedir. Bu nedenle gün süresi bazen birkaç milisaniye kısalabilir veya uzayabilir.

Uzmanlar, 2020 yılından bu yana Dünya'nın dönüşünde buna benzer birkaç hızlanma durumunun gözlemlendiğini kaydetmektedir. Ancak bu, Dünya'nın sürekli olarak daha hızlı dönmeye başladığı anlamına gelmez. Aksine, uzun vadeli perspektiften bakıldığında gezegenimizin dönüşü kademeli olarak yavaşlamaktadır. Mevcut hızlanmalar ise kısa vadeli doğal değişimler olarak değerlendirilmektedir.

Bu tür küçük farklar normal insan yaşamını neredeyse hiç etkilemez. Ancak GPS navigasyonu, uydular, telekomünikasyon ağları ve atom saatleri gibi yüksek hassasiyet gerektiren sistemlerde milisaniyeler bile büyük önem taşır. Bu nedenle uluslararası zaman servisi Dünya'nın dönüşünü düzenli olarak takip etmekte ve gerektiğinde zaman hesabını koordine etme önlemleri almaktadır.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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