Rio de Janeiro'da trajedi: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen hava faciası, dünya müzik hayranlarını derin bir yasa boğdu. Havada iki helikopterin çarpışması sonucu altı kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Oliver Tree de bulunuyor. Bu bilgi "Sky News" tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Oliver Tree dünya turnesi kapsamında Brezilya'da bulunuyordu. Facia, Rio de Janeiro'nun Recreio dos Bandeirantes bölgesinde gerçekleşti. Helikopterlerden birinde beş yolcu, diğerinde ise pilot bulunuyordu. Çarpışma sonucunda hava araçlarındaki tüm kişiler hayatını kaybetti.

Kurbanlar arasında Brezilyalı bir müzik yapımcısı, Arjantinli bir video yönetmeni ve YouTube fenomeni Gaspar Prim'in de olduğu açıklandı.

Çarpışmanın ardından helikopterler bir elektrikli araç galerisinin otoparkına düştü. Bu durum daha ağır sonuçlara yol açarak yaklaşık 20 aracın yanmasına neden oldu.

Yerel yetkililer, olayın nedenlerini araştırmak üzere resmi soruşturma başlattı. Ayrıca, şiddetli yangın nedeniyle kurbanların kimlik tespiti sürecinin oldukça zorlaştığı bildirildi.

32 yaşındaki Oliver Tree, "Life Goes On", "Miss You" ve "Alien Boy" gibi popüler şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınıyordu. Sanatçının eserleri Spotify platformunda aylık 11 milyondan fazla dinleyici tarafından takip ediliyor.

Bu trajedi sadece müzik dünyasını değil, dünya genelindeki milyonlarca hayranı da yasa boğdu. Olayın kesin nedenlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.