Çin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladı

Çin'de elektrik iletim hatlarını denetlemek için robot yılanların kullanımı uygulamaya konuldu. Teller üzerinde hareket eden bu robotlar, arızalara ve aşırı ısınmaya yol açabilecek durumları tespit ediyor. Konuyla ilgili haber Interesting Engineering tarafından paylaşıldı.

Robotların, Yunnan eyaletinin idari merkezi olan Kunming şehrinde kullanıldığı belirtiliyor. Tellerin etrafına sarılarak ilerleyen robotlar, kameralar ve özel sensörler yardımıyla kopuk hatları, yıpranmış parçaları ve sıcaklıktaki anormal değişimleri belirliyor. Geliştiricilerin verdiği bilgilere göre, robotlar bugüne kadar 130 kilometreden fazla elektrik hattını inceledi.

Söz konusu sistem, Guandu Bölgesi Elektrik İdaresi tarafından geliştirildi. İdare yetkilileri, robotlar yardımıyla yapılan denetimlerin verimliliğinin, geleneksel manuel yöntemlere kıyasla üç kat daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Elektrik şebekelerini denetlemede sıkça kullanılan dronların aksine, robot yılanlar doğrudan kablolar üzerinde hareket ediyor. Bu durum, dron uçuşunun kısıtlı olduğu bölgelerde, özellikle havalimanları yakınında bile rahatça çalışma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu robotlar, yüksek gerilim hatlarından yayılan elektromanyetik parazitlere karşı daha dayanıklı olup, dronların aksine kontrol ve görüntü kalitesinden ödün vermiyor.

Yeni teknoloji, hava koşullarına bağımlılık ve sınırlı batarya ömrü gibi dronların bir dizi eksikliğini gidermeye yardımcı oluyor. Yakın mesafeden sürekli izleme sayesinde enerji sektörü uzmanları, olası sorunları daha hızlı tespit edip zamanında müdahale edebiliyor.

Çinli enerji şirketleri altyapıyı izlemek için sadece robot yılanları değil, aynı zamanda robot köpekleri, dronları ve sabit güvenlik kameralarını da aktif olarak kullanıyor.

Robot yılan, birden fazla parçadan oluşan esnek bir gövdeye sahip olup, bu sayede teller üzerinde serbestçe hareket edebiliyor ve izolatörler gibi engelleri aşabiliyor. Bu nedenle insanlar veya dronlar için ulaşılması zor olan bölgelere kolayca erişebiliyor. Arızaları ve olası riskleri zamanında tespit etmek amacıyla robotun baş kısmına kamera ve özel sensörler yerleştirilmiştir.

Dikkat çekici bir diğer nokta ise, robotun enerjisini denetlediği elektrik hattından doğrudan temassız yöntemle almasıdır.

Elektrik iletim hatlarının çeşitli bölümlerinde yapılan başarılı testlerin ardından şirketler, robotların kullanım alanını daha karmaşık bölgelere doğru genişletti. Ayrıca robot köpekler de yüksek gerilim bölgelerinde ve insanlar için tehlikeli olan diğer alanlarda denetim çalışmalarına dahil ediliyor.