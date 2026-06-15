Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”

·35·Dünya
Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı son açıklamayla uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açtı. Lavrov, insanlık tarihindeki büyük dünya savaşlarının başlamasında temel rolün Avrupa devletlerine ait olduğunu vurguladı.

Lavrov ayrıca Almanya'yı, Ukrayna'daki bazı milliyetçi grupların sergilediği Nazi sembollerine ve eylemlerine yeterince tepki göstermemekle eleştirdi.

Bakan, Rusya'nın savaşı kaybettiği yönündeki görüşleri "hayali bir bakış açısı" olarak nitelendirerek, ülkenin hiçbir ültimatomu kabul etmeyeceğini belirtti. Lavrov'a göre savaş devam ediyor ve "adaletin yerini bulması için tüm önlemler alınacak".

Bununla birlikte Lavrov, mevcut yapıdaki Avrupa kurumlarının etkili çözümler sunabileceğine inanmadığını da açıkça ifade etti.

Bu açıklamalar uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere neden oluyor.

Sergey LavrovRusyaAvrupaDünya SavaşıJeopolitik
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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