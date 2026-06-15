Polis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurdu

·36·Dünya
Polis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurdu

Pakistan'da polis memurları, soyguncuları kovaladıkları sırada ciddi bir hata yaparak başka bir araca ateş açtı. Olay sonucunda 9 yaşındaki Avustralyalı bir kız çocuğu hayatını kaybetti, ailesinden iki kişi ise yaralandı. Bu haberi The Independent duyurdu.

Olay, Pencap eyaletinin Chakwal şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran gecesi motosikletli silahlı soyguncular bir aileye saldırarak yaklaşık 500 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 1800 dolar) değerindeki mücevherlerini gasp etti.

O sırada polis başka suçluları kovalıyordu. Aile, olaydan sonra kendi araçlarıyla bölgeden ayrılırken, memurlar onları şüpheli sanarak ateş açtı.

Polis yetkilisine göre, aracın hızlı hareket etmesi nedeniyle soyguncuların aracı sanılarak kontrolsüz bir şekilde ateş açıldı.

Trajedi sonucunda Haniya Ahmed isimli 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Babası ve erkek kardeşi yaralanırken, annesi yara almadan kurtuldu.

Daha sonra iki ana şüphelinin polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı. Aynı zamanda bir polis memuru tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

Hükümet, olayı incelemek üzere ortak bir soruşturma ekibi kurdu. İhmal veya suçun kanıtlanması halinde sert yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı da aileye konsolosluk desteği sağlandığını bildirdi.

PakistanÇakvalPencapThe IndependentHaniya Ahmed
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyorİngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyorBugün, 13:14İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıİngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıBugün, 13:09Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Bugün, 13:015 yıldır oturmayan adam: sıra dışı yemin hayrete düşürdü5 yıldır oturmayan adam: sıra dışı yemin hayrete düşürdüBugün, 12:51Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptıZelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptıBugün, 11:58Norveç kraliyet ailesi üyesi tecavüz dahil 40 suçlamadan hapse mahkûm edildiNorveç kraliyet ailesi üyesi tecavüz dahil 40 suçlamadan hapse mahkûm edildiBugün, 11:46
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi