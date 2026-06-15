Polis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurdu

Pakistan'da polis memurları, soyguncuları kovaladıkları sırada ciddi bir hata yaparak başka bir araca ateş açtı. Olay sonucunda 9 yaşındaki Avustralyalı bir kız çocuğu hayatını kaybetti, ailesinden iki kişi ise yaralandı. Bu haberi The Independent duyurdu.

Olay, Pencap eyaletinin Chakwal şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran gecesi motosikletli silahlı soyguncular bir aileye saldırarak yaklaşık 500 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 1800 dolar) değerindeki mücevherlerini gasp etti.

O sırada polis başka suçluları kovalıyordu. Aile, olaydan sonra kendi araçlarıyla bölgeden ayrılırken, memurlar onları şüpheli sanarak ateş açtı.

Polis yetkilisine göre, aracın hızlı hareket etmesi nedeniyle soyguncuların aracı sanılarak kontrolsüz bir şekilde ateş açıldı.

Trajedi sonucunda Haniya Ahmed isimli 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Babası ve erkek kardeşi yaralanırken, annesi yara almadan kurtuldu.

Daha sonra iki ana şüphelinin polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı. Aynı zamanda bir polis memuru tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

Hükümet, olayı incelemek üzere ortak bir soruşturma ekibi kurdu. İhmal veya suçun kanıtlanması halinde sert yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı da aileye konsolosluk desteği sağlandığını bildirdi.