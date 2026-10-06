Seul sokaklarında yüzlerce Pikachu ortaya çıkarak herkesi şaşırttı

Güney Kore başkent Seul'ün merkezinde, yüzlerce Pikachu kostümlü katılımcının yer aldığı sıra dışı bir halk gösterisi düzenlendi. Etkinliğin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Edinilen bilgilere göre bu etkinlik, Pokémon serisinin 30. yıl dönümüne özel düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirildi. Pokémon dünyasının en ünlü karakterlerinden biri olan Pikachu kılığındaki yüzlerce katılımcı, Seul sokaklarına çıkarak hep birlikte bir gösteri sundu.

Renkli kostümler ve çok sayıda Pikachu'nun katıldığı şov, şehrin merkezinde eşsiz bir manzara oluşturdu. Festival, Pokémon hayranlarını bir araya getirerek onlara sevdikleri karakterlerle ilgili bir etkinliğe katılma imkanı sundu.

Etkinlikten alınan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Seul'deki bu sıra dışı manzaraya olan ilgiyi artırdı.