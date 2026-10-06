Seul sokaklarında yüzlerce Pikachu ortaya çıkarak herkesi şaşırttı

·6·Dünya
Seul sokaklarında yüzlerce Pikachu ortaya çıkarak herkesi şaşırttı

Güney Kore başkent Seul'ün merkezinde, yüzlerce Pikachu kostümlü katılımcının yer aldığı sıra dışı bir halk gösterisi düzenlendi. Etkinliğin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Edinilen bilgilere göre bu etkinlik, Pokémon serisinin 30. yıl dönümüne özel düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirildi. Pokémon dünyasının en ünlü karakterlerinden biri olan Pikachu kılığındaki yüzlerce katılımcı, Seul sokaklarına çıkarak hep birlikte bir gösteri sundu.

Renkli kostümler ve çok sayıda Pikachu'nun katıldığı şov, şehrin merkezinde eşsiz bir manzara oluşturdu. Festival, Pokémon hayranlarını bir araya getirerek onlara sevdikleri karakterlerle ilgili bir etkinliğe katılma imkanı sundu.

Etkinlikten alınan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Seul'deki bu sıra dışı manzaraya olan ilgiyi artırdı.

Pokémon 30. Yıl DönümüSeulPikachuPokémon FestivaliGüney Kore
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pikachu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: Küçük kahraman yörüngedeki bilimsel görevdePikachu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: Küçük kahraman yörüngedeki bilimsel görevde19 Eylül 18:25Seul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çektiSeul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çekti15 Eylül 13:49BRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulunduBRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulundu14 Eylül 13:30Güney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybettiGüney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybetti16 Ağustos 00:33“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble9 Ağustos 21:10Maresca ilk galibiyetin ardından Manchester City’deki planını açıkladıMaresca ilk galibiyetin ardından Manchester City’deki planını açıkladı5 Ağustos 21:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?