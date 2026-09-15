Seul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çekti

·5·Dünya
Seul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çekti

15 Eylül günü Seul sakinleri gökyüzünde alışılmadık bir manzaraya tanık oldu. Güney Kore'nin başkenti üzerinde Özbekistan bayrağının renklerini taşıyan bir zeplin uçtu. Mavi, beyaz ve yeşil renklerin uyumu, metropolün gökyüzünde eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Zeplinin Seul semalarında belirmesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Güney Kore'ye gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesine denk geldi.

Bu sembolik girişimle, Seul sakinlerine ve şehri ziyaret eden yabancılara Özbekistan'ı bir kez daha tanıtmak, ülkenin milli değerlerini ve devlet sembollerini sergilemek amaçlandı.

Seul semalarındaki Özbekistan bayrağı, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sembolik bir ifadesi haline geldi. Seul, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Böylesine modern bir metropolün gökyüzünde Özbekistan bayrağının renklerinin belirmesi dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

Bu girişim, iki devlet arasındaki ilişkilerin yeni ve umut verici bir aşamaya taşındığını gösteren sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özbekistan CumhurbaşkanıSeulZeplinÖzbekistan-Güney Kore İlişkileriDiplomasi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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