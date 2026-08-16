Güney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybetti

·0·Dünya
Güney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Seul kentinde 75 yaşındaki bir kadın, aynı gün 11 diş implantı yerleştirilmesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, Gangnam bölgesindeki bir diş kliniğinde meydana geldi. Yerel medya olayı duyurdu.

Edinilen bilgilere göre kadın, geçen yıl aralık ayında aynı anda 11 implant taktırmak için kliniğe başvurdu. İşlem sırasında kendisine lokal anestezik olan artikain verildi. İlacın uygulanmasından yaklaşık 16 dakika sonra hastanın durumu aniden kötüleşti ve kalbi durdu. Yakındaki üniversite hastanesine kaldırıldı ancak doktorlar hayatını kurtaramadı.

İnceleme sırasında kliniğin belgelerinde hastaya toplam 16 doz artikain verildiği kaydedildi. 54 kilogram ağırlığındaki bir hasta için ilacın maksimum dozunun yaklaşık 378 miligram olması gerekiyordu. Ancak tıbbi kayıtlara göre hastaya 1088 miligram ilaç verildi. Bu miktar, önerilen dozun yaklaşık üç katıydı.

Tıbbi inceleme, ilacın toksik etkisinin ölüm nedenlerinden biri olabileceğini gösterdi. Bununla birlikte kolluk kuvvetleri, kadının durumunun ağırlaşmasının ardından klinik çalışanlarının ne tür tıbbi yardım sağladığı da dahil olmak üzere olayın tüm ayrıntılarını araştırıyor.

İlginçtir ki kliniğin aynı anda 11 implant yerleştirme hizmetini nispeten düşük bir fiyatla sunduğu bildiriliyor. Kolluk kuvvetleri bu teklifi ve işlem sırasında alınan tıbbi kararları da inceliyor.

Aynı klinikte implantasyon sırasında kalbin durmasıyla ilgili bir başka olayın daha kayıtlara geçtiği belirtildi. 3 Ağustos 2026'da 60 yaşındaki bir erkek, 10 implant yerleştirilmesi planlanan operasyon sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu olay da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Seul polisi şu anda klinikteki tıbbi uygulamalar, anestezi dozları ve hastalara sağlanan yardım konusunda soruşturmayı sürdürüyor. Olayın hukuki değerlendirmesi, soruşturma sonuçlarına göre yapılacak.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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