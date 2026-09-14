BRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulundu

Orta Asya bölgesi ile Güney Kore arasındaki stratejik ilişkiler en yüksek siyasi seviyeye ulaşıyor. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un resmi daveti üzerine Seul'e devlet ziyaretinde bulundu. Kazakistan liderinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Tokayev, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde başarıyla tamamlanan prestijli BRICS Zirvesi'nin ardından doğrudan Güney Kore'nin başkentine uçtu. Seul Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey konuğu, Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Lee Jong-ho bizzat törenle karşıladı.

Bu devlet ziyareti, iki ülke arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığı yeni bir aşamaya taşımanın yanı sıra, tüm bölge için tarihi öneme sahip ilk «Orta Asya — Kore Cumhuriyeti» Zirvesi arifesinde gerçekleşiyor. Peki, 15 Eylül'de Seul'de yapılacak üst düzey görüşmelerde hangi küresel projeler imzalanacak, Güney Kore'nin dev teknoloji şirketleri Kazakistan ekonomisine nasıl yatırım yapacak ve 16 Eylül'deki bölgesel zirve Orta Asya ülkeleri için hangi jeopolitik kapıları açacak?

Yeni Delhi'den Seul'e: Tokayev'in yoğun diplomatik haftası

Kazakistan liderinin ziyaret coğrafyası ve üst düzey kabul detayları:

BRICS Zirvesi'nden sonra doğrudan uçuş: Kasım-Cömert Tokayev, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen küresel BRICS Zirvesi'ne başarıyla katıldıktan sonra derhal Seul'e hareket etti;

Üst düzey protokol ve teknolojik hürmet: Seul Havalimanı'nda konuğu bizzat Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Lee Jong-ho'nun karşılaması, ziyaretin ana odağının dijital teknolojiler, inovasyonlar ve gelecek bilimine çevrileceğini gösteriyor;

Devlet ziyareti statüsü: Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un davetiyle gerçekleşen bu ziyaret, uluslararası diplomasideki en üst düzey statüye sahiptir.

15 Eylül: Üst düzey görüşmeler ve iş dünyası elitleriyle buluşma

Seul'deki gündemin oldukça yoğun ve pratik sonuçlara odaklı olması bekleniyor:

Genişletilmiş stratejik ortaklık: 15 Eylül'de yapılacak devletlerarası görüşmelerde ikili ticari-ekonomik, yatırım ve teknolojik ilişkileri güçlendirmenin yeni aşamaları ele alınacak;

Güney Kore devleriyle doğrudan diyalog: Kazakistan lideri, ziyaret kapsamında Kore'nin önde gelen ve en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bizzat görüşerek sanayi iş birliği ve büyük ortak projelerin hayata geçirilmesini planlıyor;

Yeni yatırım dalgası: Makine mühendisliği, enerji, yarı iletkenler ve lojistik alanlarında yeni çok milyar dolarlık anlaşmalar paketinin imzalanması bekleniyor.

16 Eylül: «Orta Asya — Kore Cumhuriyeti» ilk zirvesi

Ziyaretin en önemli jeopolitik zirvesi tüm bölgeyi kapsıyor:

Tarihi zirvenin açılışı: 16 Eylül'de Kasım-Cömert Tokayev, «Orta Asya — Kore Cumhuriyeti» ilk zirvesinde aktif rol alacak;

Bölgesel dayanışma: Bu zirve, Güney Kore'nin Orta Asya ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tek bir küresel platformda birleştirme yolundaki ilk programatik adımdır;

Karşılıklı fayda sağlayan itici güç: Etkinlik, sadece Kazakistan için değil, Özbekistan ve bölgedeki tüm ülkeler için Kore'nin ileri teknolojilerinden, yapay zekasından ve ulaşım koridorlarından ortaklaşa yararlanma imkanı sunuyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Güney Kore'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti ve yaklaşan bölgesel zirve, Orta Asya'nın Doğu Asya ile olan ekonomik ve teknolojik ilişkilerini kökten değiştirebilecek önemli bir siyasi olay haline geliyor.

Sizce Güney Kore'nin Orta Asya ülkeleriyle bu denli aktif ve sistematik yakınlaşması, bölge ekonomisi ve teknolojilerinin gelişimine nasıl bir olumlu ivme kazandırır? Kore yatırımları ve inovasyonları hangi alanlarda daha fazla verim sağlayabilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Asya diplomasisindeki bu önemli olayın analizini tüm tanıdıklarınızla paylaşın!