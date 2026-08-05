Maresca ilk galibiyetin ardından Manchester City’deki planını açıkladı

Manchester City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, takımın başındaki ilk galibiyetinin ardından sonuçtan çok sahada görülen değişimleri önemsediğini söyledi. Manchester ekibi Seul’de K-League yıldızlarını 3-1 mağlup etti.

İtalyan teknik adamı sevindiren nokta, ilk günden itibaren antrenmanlarda aşılanan oyun ilkelerinin futbolcuların hareketlerine yansımaya başlamasıydı. Özellikle kanatlarda pozisyon üretmeye ve hücumları birden fazla oyuncuyla sürdürmeye büyük önem veriliyor.

Maresca için skordan daha önemli bir şey var

“Manchester City karşılaşmadaki tüm gollerini ilk yarının ilk 23 dakikasında attı. Rayan Aït-Nouri skoru açarken, rakip dengeyi sağladıktan sonra Tijjani Reijnders ve Divin Mubama galibiyeti getiren golleri kaydetti. Bu, Maresca’nın City’nin teknik direktörü olarak ilk galibiyeti oldu.

Ancak teknik direktör maçın ardından yalnızca sonucu değerlendirmekle yetinmedi.

“Bu hoş bir his. Ancak en önemlisi, ilk günden itibaren uygulamaya çalıştığımız şeyleri görmek. Futbolcular bunu göstermek için büyük emek verdi ve bu çok önemli,” dedi Maresca.

Bu açıklama, yeni teknik direktörün sezon öncesi maçlarına yalnızca galibiyet veya mağlubiyet olarak bakmadığını gösteriyor. Şu anki temel görev, futbolcuların yeni talepleri ne kadar hızlı benimsediğini belirlemek.

Kanatlardaki hız yeni bir silaha dönüşecek

Maresca, hücumda sahanın genişliğini kullanabilen futbolcuların önemini özellikle vurguladı.

“Kanatlarda iyi futbolculara ihtiyacımız var. Semenyo ve Savinho gibi sürekli pozisyon yaratmaya çalışan oyunculara ihtiyacımız var.”

Antoine Semenyo, Seul’deki maçta City’nin en etkili oyuncularından biriydi. Reijnders’in golünde asist yapan Semenyo’nun, Mubama’nın golüyle sonuçlanan atakta çektiği şutu kaleci çıkardı; genç forvet ise dönen topu tamamlayarak ağları buldu.

Kanat oyuncularının görevi yalnızca taç çizgisi boyunca hareket etmekten ibaret değil. Maresca onlardan rakipleriyle bire bir mücadele etmelerini, merkeze kat etmelerini ve savunmacılar arasında boşluk açmalarını da istiyor.

Bu nedenle Semenyo ve Savinho gibi hızlı oyuncular yeni sistemde belirleyici bir rol üstlenebilir.

Mubama kendisine verilen fırsatı değerlendiriyor

Maresca, Divin Mubama’nın performansına da özel olarak değindi.

“Divin Mubama gol attı. Her günün tadını çıkarıyor.”

Genç forvet, Asya turunda üst üste ikinci maçında gol attı. Önce Hong Kong’da Inter’in kalesini havalandıran Mubama, şimdi de K-League yıldızlarına karşı oynanan maçta fırsatını değerlendirdi.

Sezon öncesi kamplar, genç futbolcuların ilk 11’de yer almak için mücadele ettiği en önemli dönemdir. Antrenmandaki iyi performans yeterli olmaz; büyük takımla sahaya çıktıklarında da sonuç üretmeleri gerekir.

Mubama şimdilik tam olarak bunu yapıyor. İki maçta üst üste gol atması, Maresca’ya hücum hattında bir seçenek daha sunuyor.

City’nin yeni oyun tarzı nasıl görünebilir?

Seul’deki maçtan büyük bir taktik sonuç çıkarmak için henüz erken. Rakip, farklı kulüplerden futbolcuların oluşturduğu temsili bir takımdı; Maresca ise ikinci yarıda neredeyse tüm kadroyu değiştirdi.

Buna rağmen ilk işaretler görüldü:

— hücumları kanatlar üzerinden hızlandırmak;

— topla ilerleyebilen orta saha oyuncularını kullanmak;

— aynı anda birden fazla futbolcuyu ceza sahasına sokmak;

— top kaybedilir kaybedilmez rakibe baskı yapmak.

City ilk yarıda pozisyonları yalnızca uzun süren kombinasyonlarla değil, hızlı ve doğrudan hücumlarla da üretti. Maresca’ya göre bu, antrenmanlarda yapılan çalışmaların ilk sonucuydu.

Önünde iki ciddi sınav var

Manchester City’nin Asya turu, 9 Ağustos’ta Madrid ekibi Atlético de Madrid’e karşı oynanacak maçla sona erecek. Bu karşılaşmanın, Maresca’nın takımı için K-League yıldızlarına kıyasla çok daha zorlu bir taktik sınav olması bekleniyor.

Ardından Manchester ekibi İngiltere’ye dönerek 16 Ağustos’ta sezonun ilk resmi kupası için mücadele edecek. FA Cup şampiyonu Manchester City, Cardiff’teki Principality Stadyumu’nda Premier League şampiyonu Arsenal’e karşı Süper Kupa maçına çıkacak.

Bu nedenle Maresca’nın fazla zamanı yok. Kore’de görülen hücum sinyallerinin artık Atlético’nun düzenli savunmasına ve Arsenal’in yoğun presine karşı da işe yaraması gerekiyor.

Seul’deki 3-1’lik galibiyet, yeni dönemin ilk olumlu sonucu oldu. Ancak Maresca’nın da söylediği gibi asıl mesele skor değil: Takım, ilk günden beri inşa edilen futbolu büyük maçlarda da sergileyebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!